Casillas si obupno želi nazaj v reprezentanco, kako se bo odločil Enrique?

Casillas že zdaj rekorder Enrique in Casillas sta bila nekaj časa tudi soigralca v reprezentanci in sta skupaj odigrala EP 2000 ter SP 2002, kjer se je Španija v skupinskem delu pomerila tudi s Slovenijo. Selektor naj bi mu sporočil, da ima pred objavo naslednjega seznama povsem enake možnosti kot vsi ostali, sicer gre seveda za nogometaša z največ nastopi v zgodovini španske reprezentance (167). Na vpoklic čaka od neuspešnega evropskega prvenstva v Franciji, trenutno pa v vratih portugalskih zmajev kaže odlične predstave in je bil ključen za nedavno zmago v Ligi prvakov.

"Vratar Porta je selektorju rekel, da bi se z veseljem vrnil v špansko reprezentanco, kjer je pripravljen prevzeti vlogo, ki mu pripada, seveda je s tem sprejel tudi mesto na klopi in tam ga vidi tudi novi šef La Roje. Rečemo lahko, da bi Iker prišel tudi 'v vlogi ekonoma', če bi ga poklica Luis Enrique, saj bi se tako vrnil v ekipo vseh Špancev,"so zapisali pri dnevniku AS.

Z Enriquejem na klopi je Španija na tekmi Lige narodov v Elcheju ponižala Hrvaško (6:0) in ji zadala najvišji poraz od osamosvojitve.

Enrique o Albi: Vedno gre za športni vidik

Napadalec Atletica je odšepal z igrišča v drugem polčasu tekme, ki so jo Madridčani dobili s 3 : 1. Zaradi poškodbe bo najbrž izpustil tudi tekmo španskega državnega prvenstva z Realom Betisom v nedeljo, vsekakor pa ga po odločitvi Enriqueja ne bo na reprezentančnih preizkušnjah z Walesom in Anglijo v drugem ciklu Lige narodov. To je na reprezentančni ravni nov udarec za 29-letnega, v Braziliji rojenega nogometaša, saj je septembra zaradi osebnih razlogov izpustil uvodni tekmi.

Španija pa bo zaradi poškodb na prihodnjih tekmah še brez Isca, Daniela Carvajala, Iniga Martinezain Sergija Roberta. Enrique se je tako odločil prvič v izbrano vrsto vpoklicati branilca Wolverhamptona Jonnyja Otta, sicer posojenega igralca Atletica. Znova je na reprezentančni seznam uvrstil še Marca Bartro(Real Betis), Paca Alcacerja(Borussia Dortmund) in Kokeja(Atletico Madrid). A kot že rečeno, je v oči tudi tokrat najbolj bodla odsotnost Albe, branilca Barcelone, ki je že v zadnji sezoni Enriqueja na Camp Nouu igral precej manj kot zdaj, ko je namesto Enriqueja pri Barci glavni trener Ernesto Valverde.

"Zaradi osebnih razlogov nikoli nisem prečrtal nobenega nogometaša,"se je govoric o sporu, ki naj bi vladal med obema, otresel Enrique. "Vedno gre za športni vidik. Od začetka sem govoril, da bodo igralci visoke ravni izpadali s seznama, in da bo to morda nepravično, a prostora imamo le za 23 nogometašev,"je dodal 48-letni Asturijec, ki na levem boku obrambe zaenkrat bolj zaupa Marcosu Alonsu(Chelsea) in Joseju Luisu Gayaju (Valencia).

Enrique in Španska nogometna zveza (RFEF) sta tudi tokrat zelo inovativno predstavila seznam igralcev‒ selektor je svojega prvega pred nekaj tedni napisal na tablo: