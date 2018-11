Casillas: Če bi se mi spet zgodilo, bi bika zgrabil za roge!

"Clasici z Barcelono so bili prava norost. Zdelo se je, kot da gre za politično vojno med Katalonijo in Španijo. Sem madridista in vedno si želim, da Madrid zmaga, toda v takšne ekstreme ne morem pristati," se je v oddaji Universo Valdano televizijske mreže Movistar+ obdobja v Realu pod vodstvom Mourinha spominjal legendarni vratar Iker Casillas, svoj čas med najboljšimi vratarji na svetu.

"Prišel je zato, da smo lahko tekmovali z Barcelono. Bilo so trenutki s precej napetosti, začel se je tisti madridizem, ki mi ni všeč, od navijača do ekstremov, ki jih ne podpiram. Mislim, da smo bili prvo leto pod Mourinhom vsi v nekakšnem mehurčku jeze. Osvojili smo kraljevi pokal, kar je bilo zelo lepo, in ljudje so lovoriko sprejeli kot pokal Lige prvakov, toda nismo uspeli doseči vrhunca v Ligi prvakov," je še dodal 37-letni čuvaj mreže Porta, ki si z dobrimi predstavami v zadnjem času znova obleči reprezentančni dres. "Najin odnos je bil načet po njegovi drugi sezoni delovanja in v tretjem letu je bilo že vse več ljudi, ki je bilo nezadovoljnih, kar ni bilo dobro niti zanj, niti zame za Real Madrid," je še opisal skrhan odnos z Mourinhom. Ta je v zadnji sezoni Casillasa 'kazensko' postavil na klop, za prvega vratarja pa je imenoval Diega Lopeza.

Zdaj, ko gleda stvari z razdalje, je prepričan, da bi takrat reagiral drugače. "Mislim, da, če bi se mi to ponovno zgodilo, bi zgrabil bika za roge in bi se Mourinhu postavil po robu. V tistem trenutku sem izbral to, da sem bil tiho, saj sem mislil, da je to pravi način, s katerim bom počastil vrednote Real Madrida," je pojasnil Casillas in dodal: "Danes nihče od naju ne govori drug o drugem, bolje je pustiti stvari takšne, kot so."