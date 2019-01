Casillas sporoča Perezu: Militao bi bil zadetek v polno

"Gre za nogometaša z izjemnim značajem, osebnostjo, če želite. V Porto je prišel lansko poletje za nizko odškodnino, le nekaj mesecev pozneje pa je udarni član naše ožje obrambe," je portugalskim in španskim medijem hitel pojasnjevati vratar Porta Iker Casillas , ki ga je mladi brazilski vsestranski branilec zelo navdušil. "S Felipejem Augustom tvorita izreden tandem osrednjih branilcev, kar se seveda pozna v čvrstosti naše obrambe. Čeprav je še zelo mlad igralec, premore izjemen nogometni IQ, ima odličen 'tajming' pri postavljanju v različnih situacijah in obenem zlahka 'prebira' tekmečeve namere. Če bo Real v prihodnosti iskal ustrezno rešitev za ožjo obrambo, bi mu toplo priporočil našega Militaa," je jasen signal proti španski prestolnici poslal veliki ljubljenec Santiaga Bernabeua.

Iz Sao Paula za 'pičle' štiri milijone evrov

Kako dober posel je uspel vodstvu Porta, se je videlo že dokaj kmalu po Brazilčevem prihodu, saj je z odličnimi igrami in vse večjim zanimanjem nekaterih evropskih velikanov po Casillasovih besedah že 'odplačal' štiri milijone evrov vredno odškodnino Sao Paulu.



"Ob tem, da je za svojo mladost zelo zanesljiv v obrambi, je tudi zelo vsestranski v svoji igri. Po potrebi lahko zaigra tudi na bočnem položaju ali na položaju obrambno usmerjenega vezista. Pridružil bi se besedam dolgoletnega soigralca in prijatelja pri Realu Ikerja Casillasa, saj sem se tudi sam v tem zelo kratkem času uspel prepričati, da gre za enega najobetavnejših branilcev na svetu. Kdorkoli ga bo želel v prihodnje angažirati, bo zadel v polno," se je Casillasovim pohvalam na račun mlajšega klubskega kolega pridružil tudi novopečeni član Porta, nekoč pa izvrstni osrednji branilec Reala, Portugalec Pepe.



Militao ima s Portom sklenjeno pogodbo do poletja 2023.