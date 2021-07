Cassano: Če si najboljši vratar na svetu, ne greš v Pariz

Člani italijanske reprezentance so končali s proslavljanjem velike zmage, ki so jo dosegli na evropskem prvenstvu, ko so po enajstmetrovkah na domačem Wembleyju premagali reprezentanco Anglije. Za nogometaše je nastopil čas, ko se morajo vrniti k svojim klubom. In za 22-letnega vratarja Gianluigia Donnarummo je nastopil čas, da zaključi pogajanja s pariškim velikanom PSG. Čeprav Donnarumma še ni uradno član Parižanov, pa se zdi, da je vse le še formalnost.