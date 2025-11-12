Cassano dvignil veliko prahu: Totti in navijači Rome so zaradi mene jokali

Antonio Cassano je v začetni fazi svoje bogate kariere pet let branil barve Rome, ki ga je nato prodala Real Madridu. Po povratku na Apeninski polotok je do konca nogometne poti igral še za Sampdorio, Parmo, Verono in oba milanska velikana.
Italijan, ki je kariero sklenil pred sedmimi leti, je v Romo prišel iz Barija kot izjemno nadarjen mlad igralec. Hitro je postal eden glavnih zvezdnikov ekipe in skupaj s Francescom Tottijem tvoril fantastičen duo. Izven zelenic je bil znan kot nogometaš z zahtevnim značajem, ki se je pogosto sporekel s trenerji in tudi s Tottijem, ki je bil velik idol navijačev.
Rim je zapustil v napetem ozračju, Romo in Tottija pa večkrat javno kritiziral. Z zadnjimi izjavami je v italijanski prestolnici dvignil ogromno prahu. Spregovoril je o tekmi Sampdorie in Rome, ki sta se leta 2010 pomerili štiri kroge pred koncem sezone. Rimljani so imeli takrat na vrhu lestvice točko prednosti pred Interjem, ki jih je po porazu z 2:1 prehitel in tri tedne kasneje osvojil naslov prvaka.
"Totti je pred tekmo želel govoriti z menoj. Rekel je, da smo v tej sezoni odlični, me spraševal o moji družini, jaz pa sem mu odvrnil, da naj preide k bistvu. Povedal je, da bodo v primeru današnje zmage postali prvaki in da bi se mi kljub porazu v primeru zmag v zadnjih treh krogih uvrstili v Ligo prvakov. Odgovoril sem, da jih bomo premagali in da bom poskrbel, da ne bo osvojil prvenstva ter da bo zaradi mene jokal on in navijači Rome, ki so me po mojem odhodu iz Rima zmerjali kot psa. Izteklo se je tako, kot sem želel, zmagali smo z 2:1," je dejal Cassano. "Totti in navijači so po tekmi jokali, jaz pa neizmerno užival. Stadion sem zapustil v spodnjem perilu, res sem se imel dobro," je dodal 43-letnik.
