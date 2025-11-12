Cassano dvignil veliko prahu: Totti in navijači Rome so zaradi mene jokali

Antonio Cassano je v začetni fazi svoje bogate kariere pet let branil barve Rome, ki ga je nato prodala Real Madridu. Po povratku na Apeninski polotok je do konca nogometne poti igral še za Sampdorio, Parmo, Verono in oba milanska velikana.

Italijan, ki je kariero sklenil pred sedmimi leti, je v Romo prišel iz Barija kot izjemno nadarjen mlad igralec. Hitro je postal eden glavnih zvezdnikov ekipe in skupaj s Francescom Tottijem tvoril fantastičen duo. Izven zelenic je bil znan kot nogometaš z zahtevnim značajem, ki se je pogosto sporekel s trenerji in tudi s Tottijem, ki je bil velik idol navijačev.

Rim je zapustil v napetem ozračju, Romo in Tottija pa večkrat javno kritiziral. Z zadnjimi izjavami je v italijanski prestolnici dvignil ogromno prahu. Spregovoril je o tekmi Sampdorie in Rome, ki sta se leta 2010 pomerili štiri kroge pred koncem sezone. Rimljani so imeli takrat na vrhu lestvice točko prednosti pred Interjem, ki jih je po porazu z 2:1 prehitel in tri tedne kasneje osvojil naslov prvaka.