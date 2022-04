Cassano: Povejte mi enega igralca, ki ga je Ancelotti kot trener izboljšal

Real Madrid ima na vrhu španskega prvenstva veliko prednost, ki jo bo do konca sezone težko kdor koli nadoknadil. Prav tako gre Madridčanom za zdaj odlično v Ligi prvakov, kjer so po PSG-ju izločili še lanskega prvaka Chelsea.

Antonio Cassano kljub temu nad igro belega baleta ni nič kaj navdušen. "Igrajo zelo slabo. Tako proti PSG-ju kot proti Chelseaju so imeli veliko sreče, da so napredovali, a to se bo prej ali slej spremenilo," je povedal nekdanji nogometaš Reala, za katerega je igral med letoma 2006 in 2008, v tem času pa na 29 tekmah prispeval štiri zadetke in asistenco.

Čeprav z njim v profesionalni karieri ni sodeloval, je bil Cassano precej oster tudi do rojaka na klopi Reala Carla Ancelottija. "Barcelona je sezono začela slabo, a sedaj je pod Xavijem Hernandezom to povsem druga zgodba. Real pa kljub vodstvu tudi v prvenstvu igra neprepričljivo. Ne spomnim se nogometaša, ki bi ga Ancelotti v svoji karieri izboljšal."