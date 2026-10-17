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Častivredna poteza nekdanjega igralca Uniteda, ki rešuje svoj domači klub

Zaragoza, 17. 10. 2026 18.52 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Ander Herrera

Nogometni zvezdnik Ander Herrera, ki je milijone služil pri Manchester Unitedu in pariškem PSG, želi nekaj vrniti svojemu matičnemu klubu, kjer je začel nogometno pot – Realu iz Zaragoze. Ta je zdrsnil v tretjo ligo, Herrera pa se je odločil, da bo za klub igral brezplačno in ves zaslužek vrnil fundaciji kluba, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ander Herrera v dresu Reala Zaragoze leta 2009
Ander Herrera v dresu Reala Zaragoze leta 2009
FOTO: Profimedia

"Temu klubu in tem ljudem se moram za marsikaj zahvaliti," je Ander Herrera povedal v pogovoru z angleško nogometno legendo Riom Ferdinandom na njegovem kanalu YouTube. "Brez Real Zaragoze verjetno nikoli ne bi postal profesionalni nogometaš." Uradnih podatkov o njegovi plači ni. Po poročanju medijev naj bi prejemal vsaj minimalno plačo, določeno za tretjo špansko ligo, ki naj bi znašala 25.000 evrov na sezono.

"Zdaj, ko je klub v težkem obdobju, menim, da imamo vsi, tudi navijači, odgovornost, da pomagamo ekipi in klubu," je še dejal Španec. Od letošnjega poletja 37-letnik, ki je leta 2017 z Manchester Unitedom osvojil tudi evropsko ligo, znova igra za klub iz svojega rojstnega mesta. "Ponosen sem na svojo kariero. Ponosen sem na vse, kar sem dosegel v nogometu, pa tudi na finančnem področju. Zato tega denarja ne potrebujem. Želim le pomagati klubu, v katerem sem odraščal," je še dejal. Trenutno so v klubu zelo optimistični. Real Zaragoza vodi na lestvici in se bori za neposredno napredovanje v višjo ligo.

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