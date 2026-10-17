Častivredna poteza nekdanjega igralca Uniteda, ki rešuje svoj domači klub

"Temu klubu in tem ljudem se moram za marsikaj zahvaliti," je Ander Herrera povedal v pogovoru z angleško nogometno legendo Riom Ferdinandom na njegovem kanalu YouTube. "Brez Real Zaragoze verjetno nikoli ne bi postal profesionalni nogometaš." Uradnih podatkov o njegovi plači ni. Po poročanju medijev naj bi prejemal vsaj minimalno plačo, določeno za tretjo špansko ligo, ki naj bi znašala 25.000 evrov na sezono.

"Zdaj, ko je klub v težkem obdobju, menim, da imamo vsi, tudi navijači, odgovornost, da pomagamo ekipi in klubu," je še dejal Španec. Od letošnjega poletja 37-letnik, ki je leta 2017 z Manchester Unitedom osvojil tudi evropsko ligo, znova igra za klub iz svojega rojstnega mesta. "Ponosen sem na svojo kariero. Ponosen sem na vse, kar sem dosegel v nogometu, pa tudi na finančnem področju. Zato tega denarja ne potrebujem. Želim le pomagati klubu, v katerem sem odraščal," je še dejal. Trenutno so v klubu zelo optimistični. Real Zaragoza vodi na lestvici in se bori za neposredno napredovanje v višjo ligo.