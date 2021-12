Cavani bi z veseljem oblekel dres Barcelone

Izkušeni Edinson Cavani je v Manchester prišel oktobra lani, potem ko je po sedmih sezonah igranja za francoski PSG postal prost igralec. V času, ki ga je preživel v Parizu, je osvojil šest naslovov francoskega prvaka, za Urugvaj pa je na 126 tekmah dosegel 53 golov. Pred PSG-jem je igral še za urugvajsko Danubio ter italijanska prvoligaša Palermo in Napoli.

34-letni napadalec naj bi se zato že spogledoval s španskim velikanom Barcelono, ki zaradi težav s srcem ne more več računati na izkušenega Argentinca Sergia Agüera . Vlogo klasičnega napadalca je tako pripravljen prevzeti Urugvajec, ki ne skriva, da si želi rednega igranja nogometa, angleški mediji pa navajajo še, da osebe blizu Cavaniju trdijo, da bi napadalec z veseljem oblekel dres Barce.

Urugvajčeva avantura na Otoku ne poteka po njegovih načrtih, saj večino tekem začenja na klopi za rezerviste, kljub dejstvu, da je z 18 zadetki in 10 podajami na 48 tekmah eden izmed učinkovitejših igralcev rdečih vragov, odkar se jim je pridružil. V letošnji sezoni mu težave povzroča tudi poškodba Ahilove tetive, zaradi katere je izpustil zadnjih pet tekem.

Cavani je že pred dvema letoma dejal, da bi do konca kariere rad zaigral v španski ligi, januarja lani je bil praktično že na poti v Atletico Madrid, a se kluba iz španske in francoske prestolnice na koncu nista mogla uskladiti glede višine odkupnine (Atletico ni želel plačati več kot 10 milijonov evrov, PSG jih je zahteval 20). Colchonerosi so bili septembra lani znova blizu podpisa pogodbe s Cavanijem, a je Urugvajca nato premamila ponudba Manchester Uniteda.