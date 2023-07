Cavani k Boci Juniors: Ne bom rekel, da so to otroške sanje, a blizu temu

Edinson Cavani je nazadnje igral za špansko Valencio, kjer se mu je pogodba iztekla, na slavnem stadionu Bomboniera pa bo igral vsaj eno leto. V bogati karieri je Cavani igral za matični Danubio, kasneje pa za Palermo, Napoli, PSG in Manchester United. "Do dogovora je prišlo hitro. Še v otroštvu sem sanjal o igranju za Boco in sedaj so se mi na nek nači sanje tudi uresničile. Vesel sem kot mladi nogometaš, saj gre tokrat povsem za nogomet in ne za zaslužek," je argentinskim medijem priznal Urugvajec.

Za reprezentanco Urugvaja je odigral 136 tekem in dosegel 58 golov.