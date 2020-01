Cavani na pragu Atletica, zadnja ponudba dosegla 18 milijonov

Po informacijah iz Italije, v javnosti jih je predstavil novinar Nicolo Schira, je za prestop Edinsona Cavanijaiz Paris Saint-Germaina v Atletico Madrid vse dogovorjeno. Parižani, ki so prek športnega direktorja Leonarda že sporočili Atleticu, da je njihova ponudba prenizka, naj bi zdaj poleg 15 milijonov evrov dobili še dodatne tri milijone v dodatkih.

Madridski dnevnik ASocenjuje, da bo to dovolj za prihod urugvajskega napadalca, ki je že več sezon velika želja glavnega trenerja Diega Simeoneja. Dodajajo, da je "dogovor med igralcem in klubom v popolnosti sklenjen" in da se čaka le še na to, da PSG sprejme ponudbo za nogometaša, ki lahko poleti zaradi izteka pogodbe francoske prvake zapusti brez odškodnine.

Mama razkrila zadnje podrobnosti

Cavani ima sicer nekaj težav z bolečinami v preponi, zaradi katerih ni odigral zadnjih dveh tekem PSG v prvenstvu proti Monacu (1:4) in v pokalu proti Lorientu (0:1). V tej sezoni je odigral vsega 568 minut na skupno 14 tekmah, na katerih je zabil pet golov.

AS je govoril tudi z napadalčevo mamo Berto Gomez, ki je razkrila nekaj več novosti o pogajanjih za Urugvajčev odhod v Španijo, ki bi bila zanj po domačem Urugvaju, Italiji in Franciji tretja mednarodna "postaja" v karieri.

'Zahteval je, da mu dovolijo oditi'

"Kako smo? Saj veste, da so pogajanja odprta, Paris Saint-Germain je zavrnil tri ponudbe Atletica, toda moj sin je zahteval, da mu dovolijo oditi in čakamo, da se oba kluba dogovorita," je bila v pogovoru za AS neposredna Gomezova.

"Če smo optimistični? Poglejte, zapleteno je, a on si želi igrati v Atleticu, če ne zdaj pa gotovo poleti. Izjemno bi bilo, če bi se tako razpletlo, mi si tega želimo že več let, a zdaj ni odvisno od mojega sina, temveč od Paris Saint-Germaina in Atletica. Že pred štirimi leti, ko smo obiskali Španijo, smo v kontaktu, od takrat pa sta predsednik (Atletica, op. a.) in Simeone večkrat klicala Edinsona. Ne drži pa, da na zadnjih tekmah ni želel igrati. Mučile so ga bolečine. PSG ne ravna lepo z mojim sinom in to nas jezi."

