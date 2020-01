Cavani se je že poslovil od soigralcev, Atleti ponudbo zvišali na 15 milijonov

Najboljši strelec v zgodovini PSG Edinson Cavani (198 zadetkov) zaključuje svoje pariško poglavje in se seli v Madrid. Francoski mediji so si enotni, da je prestop le še vprašanje časa, po poročanju Foot-Mercato, naj bi se tako Urugvajec že poslovil od svojih soigralcev.

Cavanijeva pogodba s PSG se izteče čez pet mesecev, zato si Parižani prizadevajo, da bi za napadalca tik pred zdajci iztržili nekaj denarja. Za Urugvajca sta se zagrela tudi Chelsea in Manchester United, a očitno so ga najbolj prepričali pri madridskem Atleticu. Rdeče-beli so sprva ponudili 10 milijonov evrov, s čimer dosedanjih Cavanijevih delodajalcev niso prepričali.

V športni oddaji Jugones pa so razkrili, da naj bi Atleti svojo ponudbo dvignili na 15 milijonov evrov, kar je po godu tudi Parižanom. Cavani naj bi tako s colchonerosi podpisal pogodbo za dve leti in pol, v Madridu pa se že veselijo okrepitve, ki bi lahko pripomogla k boljšim rezultatom. Četa Diega Simeonejana zadnjih štirih tekmah ni vknjižila niti ene same zmage, v španskem pokalu pa jih je izločil tretjeligaš.