Cavani zamenjal kapetanski trak in povzročil val začudenja

Urugvajec je bil tudi eden izmed treh strelcev na tekmi. Poleg njega sta se med strele vpisala šeAngel Di Maria in Kylian Mbappe, ki je v polno meril dvakrat. Edinson Cavani je srečanje začel kot kapetan svojega moštva in na levici nosil kapetanski trak, ki je bil tokrat v barvah LGBT gibanja. Takšen trak naj bi nosili prav vsi kapetani v 37. krogu francoskega prvenstva, a je nekaj Cavanija očitko tako zmotilo, da se ga je kar med tekmo odločil zamenjati.

V drugem polčasu se je 32-letnik na igrišču pojavil z običajnim kapetanskim trakom PSG-ja, na katerem živo rumeno barvo dopolnjuje klubski grd. Na družbenih omrežjih je poteza nemudoma požela kar nekaj odzivov, saj je Cavani po mnenju nekaterih s tem spodbujal nestrpnost. Zakaj se je Urugvajec odločil za zamenjavo, še ni uradno potrjeno, a so bili bojda kapetanski trakovi v mavričnih barvah preveliki. Podobno težavo je namreč imelo kar nekaj drugih kapetanov, med drugim tudi Monacov Radamel Falcao. Kolumbijec je za francoske medije povedal, da je bil trak preprosto prevelik za nemoteno igranje nogometa.

Lestvica Ligue 1

Po tekmi se je oglasil tudi trener kluba iz kneževine Leonardo Jardim, ki je trak namesto Falcaa nosil kar na klopi. “Pomembno je, da je nekdo iz kluba nosil trak, saj je tako zahtevalo vodstvo tekmovanja. Opazil sem, da ga ni nosilo kar nekaj kapetanov, a vem, da do tega ni prišlo zaradi nestrpnosti,"je obtožbe o nestrpnosti zanikal 44-letni strateg.

Poleg Cavanija in Falcaa so težave s trakom imeli tudi Lyonov Jeremy Morel, Caenov Faycal Fajr in Nantesov Valentin Rongier.