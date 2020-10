Cavani k Unitedu, Rafinha s Camp Noua na Park princev

Vodstvo Manchester Uniteda je zadnji dan prestopnega roka sklenilo pogodbe z urugvajskim napadalcem Edinsonom Cavanijem, brazilskim branilcem Alexom Tellesom in Amadom Diallom, ki se bo klubu pridružil januarja.

Cavani, ki je bil po sedmih sezonah s francoskim PSG prost igralec, je z 'rdečimi vragi' podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za leto dni. S PSG-jem je osvojil šest naslovov francoskega prvaka, za Urugvaj pa je na 116 tekmah dosegel 50 golov. Telles je na Otok prišel iz Porta za 15 milijonov evrov plus dva milijona dodatkov, z Manchestrom pa je podpisal štiriletno pogodbo. Italijansko Atalanto pa bo januarja za Manchester United zamenjal komaj 18-letni reprezentant Slonokoščene obale Diallo.

Smalling se vrača k Romi

Angleški nogometni reprezentant Chris Smalling se je vrnil k italijanski Romi, potem ko sta Manchester United in rimski klub zadnji dan prestopnega roka dosegla dogovor. Smalling, ki je lansko sezono nosil dres Rome kot posojen igralec, je z italijanskim prvoligašem podpisal triletno pogodbo, so potrdili pri klubu iz serie A.



Tridesetletnik je za Romo lani dobro igral, zato ga je ta zdaj odkupila za 15 milijonov evrov, so še zapisali pri rimskem klubu. Pred tem je Smalling devet sezon preživel pri Unitedu (2010 - 2019) in z njim osvojil pet naslovov; dva angleškega prvaka in tri v evropski ligi.