Cavani zaradi okužbe razmišljal o koncu kariere

Edinson Cavani je v vrste Manchester Uniteda prestopil tik pred iztekom poletnega prestopnega roka, a bo zaradi prestopa iz Francije iz selitve na Otok zaradi pravil, ki se tičejo novega koronavirusa, moral v karanteno. Po pravilih angleške vlade velja, da oseba, ki pride iz Francije, mora v omenjeno karanteno za dva tedna. Zato bo njegov prvi nastop prestavljen, tekma Uniteda pa je na sporedu 17. oktobra v gosteh proti Newcastlu, Cavani pa bo na voljo trenerju Oleju Gunnarju Solskjaerju šele dan kasneje.

Bo pa kot kaže prvič zaigral 24. oktobra na derbiju, ko United gosti londonski Chelsea."Manchester United je eden največjih klubov na svetu, zato je velika čast biti tukaj. Dobro sem pripravljen in komaj čakam, da doživim atmosfero na Old Traffordu, ko se bodo navijači lahko vrnili,"je dejal Urugvajec.

Urugvajec je v torek razkril tudi, da je razmišljal, da bi po tem, ko sta bila z dekletom pozitivna na test koronavirusa, končal nogometno kariero. Po počitnicah na Ibizi pred mesecem dni, kjer sta bila tudi soigralca pri PSG Angel Di Maria in Leandro Paredes, sta izvedela, da sta okužena. Kot je dejal, nista imela hudih zdravstvenih težav in sta hitro okrevala, a je takrat razmišljal, da bi prenehal z igranjem nogometa.

"Zdravje družine je na prvem mestu, zato sem razmišljal, da končam kariero in živim na podeželju. Ni bilo lahko, v tem obdobju, ne meni, ne moji družini in dekletu. Resnica je, da je bilo težko, zaradi strahu, ki se ti poraja. Hvala bogu, da smo uspešno okrevali in smo, kjer smo."Cavani je zadnjih sedem sezon igral za Paris Saint-Germain, z Unitedom je podpisal enoletno pogodbo, ki mu bo na teden "vrgla" približno 230 tisoč evrov, je poročal Daily Mail.