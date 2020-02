Cavanijeva mama zahteva opravičilo: Še vedno lahko gre k Atleticu, toda ...

"Situacija nekaterih igralcev z njihovimi agenti in družinskimi člani se mi zdi sramotna. Nismo tu zato, da bi nas ropali,"je bil po izgubljenem mestnem derbiju z Real Madridom (1:0) glede neuspelega prestopa Edinsona Cavanijabesen predsednik Atletico Madrida Enrique Cerezo. Cerezo se je ves zimski prestopni rok s sodelavci trudil ugoditi veliki želji glavnega trenerja članskega moštva Diega Simeoneja, a na koncu s Paris Saint-Germainom ni sklenil dogovora glede nakupa urugvajskega napadalca, ob tem pa je očitno uspel ujeziti tudi mamo južnoameriškega zvezdnika.

CAVANI

Berta Gomezje v pogovoru za madridski za dnevnik ASdejala, da v primeru poletne selitve njenega sina v Madrid pričakuje Cerezovo opravičilo oziroma popravek kontroverznih izjav.

Mora se opravičiti

"Če je zdaj prestop k Atleticu nemogoč? Ne, toda predsednik Atletica se mora opravičiti. Nismo zamerljivi in vse se lahko zgladi, če popravi svoje besede. Moj sin bo dobil ponudbe, o tem ni dvoma, ker je napadalec, ki dela razliko, to je dokazoval vsa ta leta, a še naprej razmišlja o možnosti odhoda k Atleticu, ker bi rad igral pod 'Cholom'," je AScitiral Gomezovo.

"Ne razumemo, zakaj je to rekel. To ni bilo primerno. Močno nas je bolelo, ker absolutno ne drži, da je Walter (Fernando Guglielmone, agent in brat Cavanija, op. a.) za prestop zahteval provizijo. Ta gospod bi moral svojim navijačem razkriti pravi razlog, zaradi katerega Cavani ni odšel k Atleticu,"je nadaljevala. "To se je kot prvo zgodilo zato, ker mu PSG ni želel dovoliti, da bi odšel, kot drugo pa zato, ker Atletico nikoli ni dosegel zahtevanega zneska PSG, ko so se lotili pogajanj. Moj sin je storil vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi odšel k Atleticu. Pritiskal je na PSG in ni igral, da bi mu dovolili oditi, nato pa je bratu sporočil, da je pripravljen na znižanje plače, da bi tako lažje prestopil. Želel je igrati s 'Cholom' (trenerjem Atletica Simeonejem, op. a.), to pa je ves čas izkazoval."