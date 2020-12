Cavaniju zaradi objave na Instagramu tri tekme suspenza?

Edinson Cavanije na Instagramu delil objavo prijatelja, ki mu je čestital po novembrski zmagi nad Southamptonom (3:2). V španščini je Cavani zapisal "hvala, negrito", kar je nemudoma dvignilo veliko prahu v Veliki Britaniji, kjer je bil zaradi podobnega izražanja že pred leti odmevno kaznovan Cavanijev rojak Luis Suarez. Ta se je kot član Liverpoola leta 2011 neuspešno branil, da se beseda "negrito" (črnček, op. a.) v urugvajskem oziroma južnoameriškem izrazoslovju uporablja ljubkovalno, tudi Cavanija pa zdaj očitno čaka vsaj nekaj tekem prisilnega počitka, potem ko je Angleška nogometna zveza (FA) potrdila, da je zaradi "žaljivega in neprimernega" izražanja podala obtožnico.

Po poročanju ESPNbi lahko Cavani, ki je izpustil zadnji tekmi Uniteda zaradi poškodbe, počival na naslednjih treh obračunih. Urugvajski zvezdnik, ki se je Unitedu pridružil po letošnjem koncu sodelovanja s Paris Saint-Germainom, se lahko do 4. januarja pritoži, objavo pa je sicer hitro izbrisal in se zanjo opravičil.

FA brez posluha za opravičila

Pri Manchester Unitedu sicer od samega začetka stojijo ob strani svojemu napadalcu, ESPNpa je poročal, da je Cavani poskušal dogodek pojasniti z dejstvom, da ima sporna beseda v Urugvaju povsem drugačen pomen, in da jo njegov prijatelj uporablja tudi v pogovorih s svojim sinom. United je poskušal FA opozoriti, da gre za besedo, s katero se izkazuje naklonjenost, in da je potrebno v obzir vzeti tudi kulturni kontekst, a naj bi te pobude padle na gluha ušesa.

"Manchester United in vsi naši igralci so popolnoma predani boju proti rasizmu in še naprej bomo delali z FA, skupaj z drugimi vodilnimi telesi in organizacijami ter skozi naše lastne kampanje, v tej smeri," je dejal predstavnik za stike z javnostjo pri Unitedu."Edinson in klub sta jasno povedala, da ni bilo nikakršnega slabega namena za sporočilom, ki ga je izbrisal in se zanj opravičil takoj, ko je izvedel, da bi si ga lahko napačno razlagali. Igralec in klub bosta zdaj proučila obtožnico in ustrezno odgovorila FA."