Vukušić podaljšal pogodbo z zmaji

Ante Vukušić se je Olimpiji pridružil lansko poletje in hitro upravičil zaupanje kluba, na dosedanjih 25 tekmah je dosegel 17 golov in prispeval še 6 asistenc, s 16 zadetki pa je na vrhu najboljših strelcev slovenskega prvenstva in je imel veliko zaslug za to, da so zmaji jesenski del končali na prvem mestu. "Sem srečen in pozitivno presenečen, da sem prejel klic predsednika Milana Mandarića, ki mi je ponudil podaljšanje pogodbe za eno leto. Zahvaljujem se mu za ponujeno priložnost, prepoznal je moj vloženi trud in strelski učinek, ki je verjetno najboljši v moji karieri. To me bo še dodatno motiviralo, da se bom še bolj dokazal in pokazal še več, z ekipo želim osvojiti naslov državnega prvaka. Sem presrečen," je ob podpisu nove pogodbe za uradno splet o stran ljubljanskega kluba dejal 28-letni Vukušić.



Predsednik Olimpije je o podaljšanju sodelovanja povedal: "Zadovoljen sem, da smo uspeli podaljšati pogodbo z odličnim igralcem. Nenazadnje je Ante Vukušić prvi strelec državnega prvenstva. To podaljšanje dokazuje, da v Olimpiji delamo na dolgi rok in stremimo k ponavljanju uspehov, ki smo jih že dosegli.«