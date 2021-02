Klopp o derbiju: Če ne bi bilo vratarjeve napake, bi ostalo pri remiju

Sinjemodri nadaljujejo svoj niz zmag. Na derbiju najboljših moštev zadnjih nekaj let so v gosteh s 4:1 premagali Liverpool in ga, kot je videti, izločili iz boja za naslov prvaka. Pred njim imajo zdaj deset točk prednosti, pred drugouvrščenim mestnim tekmecem Unitedom pa pet, ob dejstvu, da imajo od obeh tudi tekmo manj. Varovanci Pepa Guardiole so hkrati zabeležili že 14. zaporedno zmago na vseh tekmovanjih, s čimer so izenačili angleški rekord Prestona in Arsenala. Derbi je brazilski čuvaj mreže Alisson Becker zaznamoval s številnimi grobimi napakami. Redsi so Brazilca v klub pripeljali leta 2018 za rekordnih 72 milijonov evrov in iz njega naredili najbolje plačanega vratarja na svetu. V prvih dveh sezonah je bil Alisson eden ključnih mož redsov na številnih frontah in ob osvajanju številnih lovorik, v tretji je 28-letni vratar vse dobro za sabo pometel z repom ...