Rimljani Videmčanom niso dovolili niti trohice upanja

Pred tem so nogometaši Genoe so v 22. krogu italijanske lige v gosteh pri Torinu igrali 0:0. Slovenski reprezentant Miha Zajc je igral celo tekmo za ekipo iz Genove. Branilec naslova Juventus je v Neaplju proti Napoliju izgubil z 0:1, vodilni Milan pa v gosteh pri Spezii z 0:2. Že v petek sta se Bologna in Benevento razšla z 1:1. Rimljani so goste iz Vidma hitro "odprli", ko je po podaji Gianluca Mancinija v polno zadel Nizozemec Jordan Veretout. Isti igralec je bil uspešen tudi sredi prvega polčasa, ko je učinkovito zadel z bele pike. Rimljani so prišli do enajstmetrovke po prekršku nad Armencem Henrikhom Mkhitaryanom (2:0). Nogometaši iz italijanske prestolnice so v nadaljevanju prvega polčasa še enkrat zadeli, a je bil gol razveljavljen. Videmčani so bili v prvih 45 minutah v povsem podrejenem položaju in si niso pripravili konkretne priložnosti. V nadaljevanju so se gostje iz naše soseščine le opogumili in bili bolj nevarni pred tekmečevimi vrati, Roma pa je bila (preveč) zadovoljna z ugodnim vodstvom in ni več serijsko napadala. Kljub temu so tudi v tem delu tekme zadeli zgolj gostitelji. Pisal se je sodnikov podaljšek, ko jeEdin Džeko prepustil žogo Pedru Rodriguezu, nekdanji dolgoletni nogometaš Barcelone pa je učinkovito zadel z roba kazenskega prostora (3:0).

Liga prvakov se vrača na Kanal A in VOYO

Po zimskem premoru se bo v torek z osmino finala nadaljevala nogometna liga prvakov. Prve tekme tega dela tekmovanja bodo 16., 17., 23. in 24. februarja, povratne pa 9., 10., 16. in 17. marca. Atletico Madrid Jana Oblaka bo igral proti Chelseaju, Atalanta Josipa Iličića proti Realu Madridu, Leipzig Kevina Kampla pa proti Liverpoolu. V torek bomo od 20.30 na Kanalu A in VOYO prenašali nogometni spektakel med PSG-jem in Barcelono, dan kasneje pa Portom in Juventusom.



Izid:

Roma - Udinese3:0 (2:0)

Veretout 5., 25./11m, Pedro Rodriguez 90.