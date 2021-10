Everton do velike točke na Old Traffordu

Ob koncu prvega polčasa je Manchester United v vodstvo popeljal Francoz Anthony Martial po podaji Portugalca Bruna Fernandesa. S tem je Portugalec najhitreje med vezisti v elitni angleški ligi prišel do številke 50, kar se tiče seštevka golov (30) in podaj (20). To mu je uspelo na 58. tekmi za rdeče vrage. Sredi drugega polčasa pa je po odlično izvedenem protinapadu izenačil Andros Townsend. United in Everton, ki ga vodi španski strokovnjak Rafael Benitez, imata na drugem oziroma tretjem mestu prvenstvene razpredelnice 14 točk.