'Če bi bil Messi branilec, bi bil eden najboljših na svetu'

Lionel Messi in Javier Mascherano

Lionel Messi in Javier Mascherano sta bila na klubski ravni soigralca osem let v Barceloni, poleg tega pa skupaj navduševala tudi v dresu argentinske izbrane vrste. Na treningih sta neštetokrat igrala tudi drug proti drugemu, svetovni nogometni zvezdnik pa je svojega tri leta starejšega kolega očaral tudi z obrambnimi kvalitetami. "Če bi bil Messi branilec, bi bil eden izmed najboljših na svetu. V Barceloni smo včasih igrali ena na ena in mimo njega ni bilo mogoče priti. Zaradi svoje hitrosti je bil v obrambi izjemen."

Mascherano pa ni edini, ki verjame, da bi se osemkratni dobitnik zlate žoge izkazal v obrambni vrsti. Podobnega mnenja je tudi Pep Guardiola, ki je z Messijem sodeloval med letoma 2008 in 2012. V tem času je Barcelona trikrat osvojila špansko prvenstvo, dvakrat Ligo prvakov, Messi pa je pod vodstvom Španca zabil 211 golov."Messi igra na položaju lažne devetice in dobi veliko žog. Če bi igral na levem bočnem položaju, bi bil njegov učinek podoben. Je najboljši branilec na svetu," je leta 2013 dejal Guardiola.