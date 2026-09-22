'Če bi želeli natisniti vse napake v prid Reala, bi zmanjkalo gozdov'

Nedeljski mestni derbi Atletica in Reala še naprej buri duhove. Po nastopu stratega kraljevega kluba Joseja Mourinha na novinarski konferenci po srečanju, kjer je zopet mahal z listi, na katerih sta bili odtisnjeni obe sodniški napaki, so se odnosi na relaciji obeh največjih klubov španske prestolnice še zaostrili.
Trener Jana Oblaka in soigralcev Diego Simeone je v svojem nastopu pred sedmo silo Portugalcu dal jasno vedeti, da takšno obnašanje ni sprejemljivo in da mora delilcem pravice izkazati več spoštovanja. Rojiblancosi pa niso bili tiho niti na družbenih omrežjih ali v medijih. Na svoj X profil so objavili videoposnetek, s katerim so se ponorčevali iz svojih rivalov. V njem nekdo iz tiskalnika vzame list, na katerem piše: "Stop trpinčenju sodnikov!"
Poleg ironičnega posnetka so svojim rivalom udarec vrnili tudi v medijih. Za madridsko Marco so pri Atletih izjavili: "Obstajajo meje, čez katere ne smeš, in oni so jih znova prestopili. Nespoštovanje je nedopustno. Ogrožena je integriteta španskega nogometa. Če jih ne ustavimo zdaj, ne bo poti nazaj," so bili zelo ostri pri Atleticu, sporočilo pa končali s šalo na račun belega baleta, v kateri pa je določena mera resnice.
"Razmišljali smo, da bi natisnili vse sodniške napake, ki so šle v prid Reala. Pa smo se odločili proti temu iz okoljevarstvenih razlogov. Če bi si to želeli storiti, bi nam namreč zmanjkalo gozdov, ker bi porabili toliko papirja."
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