'Če bi želeli natisniti vse napake v prid Reala, bi zmanjkalo gozdov'

Nedeljski mestni derbi Atletica in Reala še naprej buri duhove. Po nastopu stratega kraljevega kluba Joseja Mourinha na novinarski konferenci po srečanju, kjer je zopet mahal z listi, na katerih sta bili odtisnjeni obe sodniški napaki, so se odnosi na relaciji obeh največjih klubov španske prestolnice še zaostrili.

Trener Jana Oblaka in soigralcev Diego Simeone je v svojem nastopu pred sedmo silo Portugalcu dal jasno vedeti, da takšno obnašanje ni sprejemljivo in da mora delilcem pravice izkazati več spoštovanja. Rojiblancosi pa niso bili tiho niti na družbenih omrežjih ali v medijih. Na svoj X profil so objavili videoposnetek, s katerim so se ponorčevali iz svojih rivalov. V njem nekdo iz tiskalnika vzame list, na katerem piše: "Stop trpinčenju sodnikov!"