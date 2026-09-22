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Nogomet

'Če bi želeli natisniti vse napake v prid Reala, bi zmanjkalo gozdov'

Madrid, 22. 09. 2026 09.59 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
Lu.M
Atletico Madrid

Besedna vojna obeh največjih klubov v španski prestolnici se nadaljuje. Po nedeljskem Madrilenu, ki ga je po številnih spornih sodniških odločitvah z 2:1 dobil Atletico, se je boj zdaj preselil na družbena omrežja in španske časnike. Atleti so svoje največje tekmece opozorili, da ogrožajo integriteto La Lige in jih spomnili na številne odločitve, ki so jim šle v preteklosti na roko.

Jose Mourinho
Jose Mourinho
FOTO: X

Nedeljski mestni derbi Atletica in Reala še naprej buri duhove. Po nastopu stratega kraljevega kluba Joseja Mourinha na novinarski konferenci po srečanju, kjer je zopet mahal z listi, na katerih sta bili odtisnjeni obe sodniški napaki, so se odnosi na relaciji obeh največjih klubov španske prestolnice še zaostrili.

Trener Jana Oblaka in soigralcev Diego Simeone je v svojem nastopu pred sedmo silo Portugalcu dal jasno vedeti, da takšno obnašanje ni sprejemljivo in da mora delilcem pravice izkazati več spoštovanja. Rojiblancosi pa niso bili tiho niti na družbenih omrežjih ali v medijih. Na svoj X profil so objavili videoposnetek, s katerim so se ponorčevali iz svojih rivalov. V njem nekdo iz tiskalnika vzame list, na katerem piše: "Stop trpinčenju sodnikov!"

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poleg ironičnega posnetka so svojim rivalom udarec vrnili tudi v medijih. Za madridsko Marco so pri Atletih izjavili: "Obstajajo meje, čez katere ne smeš, in oni so jih znova prestopili. Nespoštovanje je nedopustno. Ogrožena je integriteta španskega nogometa. Če jih ne ustavimo zdaj, ne bo poti nazaj," so bili zelo ostri pri Atleticu, sporočilo pa končali s šalo na račun belega baleta, v kateri pa je določena mera resnice.

"Razmišljali smo, da bi natisnili vse sodniške napake, ki so šle v prid Reala. Pa smo se odločili proti temu iz okoljevarstvenih razlogov. Če bi si to želeli storiti, bi nam namreč zmanjkalo gozdov, ker bi porabili toliko papirja."

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KOMENTARJI20

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Amor Fati
22. 09. 2026 11.35
Najbolj prijazni klub na svetu, ki ga krasi neverjeten kolektiv, in resnicno dobrosrčen predsednik, govori čez najbolj aroganten klub na svetu. Tako je prav. Razkrijte te presnete in hinavske arogantneze.
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0 0
cripstoned
22. 09. 2026 11.22
In kdo je avtor clanka...vse jasno..nazadnje si me banal za 2 tedna ker sem napisal resnico ki te je zabolela...farsic se je prakticno zaposlil na tem portalu da lahko objavlja taksne novice in bana navijace reala ki so ga razkrinkali se preden je zacel svoje delo...Lu.M lahko me benas se.100x ko se ti bo vse slabo kar delas na tem portalu vrnilo nazaj kot bumerang...
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+2
2 0
annonymo95
22. 09. 2026 11.19
Klovn se je spet vzgal spodaj hahahahaha, kaksne bolecine stalarjem povzroca najboljsi klub na svetu. wewe najbolse da odstopimo od lalige wewewew hahahahah jokica
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+0
1 1
Jevgenij Suhov
22. 09. 2026 11.17
🪼, pa ti śe verjameš to, kar pišeš??? ups, spet sem užalil 🪼kot žival, ki je preživela 2 mio let brez 🧠
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-2
1 3
annonymo95
22. 09. 2026 11.16
hahahahahahaahaha kaksen naslov, kralj
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-3
0 3
22. 09. 2026 11.12
Še avtor tega članka je oškodoval Real in to za cel en gol. Ni bilo 2:0 ampak 2:1. Poraz vsekakor ampak krivica pa tudi pri poročanju rezultata. Tudi jaz za Atletiko, zaradi Oblaka malo navijam a nepozabite te argentince kaj so delali špancem na SP.
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-9
0 9
26250440
22. 09. 2026 11.25
Jaz sicer ne zagovarjam obnašanja Argentincev,ampak vsak ki se je ukvarjal,ali se ukvarja z vrhunskim športom in je tekmovalen ve kakšni pritiski in želje so ko ti z nekom tekmuješ..Šport je strast,šport je tekmovalnost in ko izgubljaš iščeš poti kako to preprečiti..Finale svetovnega je vrhunec vsega in tam so tenzije največje...Verjemi,danes so vsi ti fantje prijatelji,zato jaz to ne obsojam..Argentina z nobeno svojo izjavo ni omadeževala naslov Špancev.Še več,na koncu sojim čestitali..Za razliko od Madridskih prevarantov,ki že pred tekmo delajo vse ,da z goljufijo zmagajo..Nadaljujejo med tekmo s pritiski z vseh strani tako igralci,kot trenerji,rasistični gledalci....Na koncu še ob zasluženem porazu krivijo vse druge,samo sebe ne...Kaznujejo njihove sodnike,nihče ne dobi kazni in karavana gre dalje...To je ta lopovski klub,ki za dosego ciljev uporablja tud skrajne metode kot so podtikane namišljene afere,podkupljive inštitucije,kjer so v vseh službah njihovi ljudje...In to delajo samo z namenom ,da preusmerjajo pozornost iz svojih podlih igric na druge...Največji svetovni LOPOVI...Real Madrid!
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+1
1 0
bobiv
22. 09. 2026 11.11
Cips pa v jok, kot vse jokice baletnikov!
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-2
5 7
26250440
22. 09. 2026 11.02
Za vsako napako,ki jo oni očitajo drugim,lahko najdemo 2 ki so šle v njihovo korist...100 procentno...
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-3
4 7
mptour
22. 09. 2026 10.53
Resnična.
Odgovori
-2
4 6
cripstoned
22. 09. 2026 10.48
Real madrid igra proti sistemu ze predolgo...najboljse za real in mourinha bi bilo ce naslednjih 5krogov izgubijo 15 tock...se poslovijo od boja za naslov in se osredotocijo na ligo prvakov...do konca sezone pa naj z b ekipo igrajo laligo...tudi iz vidika gledanosti bi laliga izgubila ogromno saj bi se najvecji in najboljsi klub preprosto umaknil iz sova LALIGA NEGREIRA...spanska laliga je dalec najbolj koruptivna in umazana liga z najbolj pokvarjenimi sodniki ki iz sezone v sezono samo se bolj dokazujejo to svojo pokvarjenost...sankcij ni real in veliko ostalih ekip je oskodovanih od vsega pa ima najvec koristi ravno prezadolzena ropalona v katero so vlozili milijarde katerih vlagatelji ne smejo izgubiti...SRAMOTA
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+5
8 3
mptour
22. 09. 2026 10.54
Že polne hlače? Do konca sezone boš moral dvakrat povečati številko Pampersa.
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-4
4 8
cripstoned
22. 09. 2026 11.09
Lahko kradete se naslednjih 20let ko bo real se vedno najvecji, najbogatejsi in najboljsi klub vseh casov....farsici vi ste pac nule sprijaznite se ..hahahahaha
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+5
7 2
cripstoned
22. 09. 2026 10.43
Real madrid je z naskokom najbolj oskodovana ekipa v laligi pa se lahko farsici in po novem se atleti postavijo na glavo ko je to najvecje dejstvo...ropalona ima pa najvec podpore sodniske zveze, vara, medijev, predsednika lalige in celo spanske vlade ki se vmesa ko je potrebno registirati igralce...real je najbolj uspesen in najbogatejsi spanski klub ..ob postenem sojenju bi laliga bila enaka kot bundesliga in tamkajsnji bayern ...ampak ker je vlozenega ogrommo denarja gledamo kar pac gledamo...ropaloni se serijsko senkajo naslovi, atletiko pa je.pravtako mocno dvignil svoj renome ..tudi na racun pomoci stricev iz ozadja in medijev...ko pride pa do EVROPE pa sta ropalona in atletiko povprecna kluba...le zakaj?? Hahahahaha...LALIGA NEGREIRA...
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+3
7 4
Loptass
22. 09. 2026 10.57
Večini svetovne nogometne javnosti je jasno, da je Real najbolj priviligirana ekipa s strani sodnikov in institucij in večini na tem portalu je jasno, da si ti najbolj oškodovana oseba na tem portalu. To sta podatka, ki povesta praktično vse.
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-2
5 7
26250440
22. 09. 2026 11.03
Loptass se 100 % strinjam...pa tud nobenemu ni več pomoči..
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-3
4 7
cripstoned
22. 09. 2026 11.10
Nisem jaz kriv da farsici nemocno lazete ze okroglih 20let...sebe in vse ostale...farsici ste pac nule...v realnem zivljenju ste tiho ko se ostali pogovarjamo o nogometu ali pa cudezno izginete domou hahaahahaha
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+6
7 1
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
22. 09. 2026 10.35
hahahahaha...kok dobr da se še oni mal med sabo🤣
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+0
7 7
Loptass
22. 09. 2026 10.15
No, Real ima vsaj za eno področje ravno tapravega trenerja. Najboljšega za jokanje, provociranje, izkrivljanje in izvajanje pritiskov. Čist v skladu z njihovimi vrednotami. Najboljše, da mu dajo doživljenjsko pogodbo.
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+3
11 8
cripstoned
22. 09. 2026 11.00
Farsic vidi zadevo pac tako...ampak zadeva je zelo drugacna...mourinho je brez dlake na jeziku, vedno pove to kar misli in se NE BOJI nobenega...zato je pravi clovek ki bo javno govoril o vsaki kraji katere bo delezen in se bo zoperstavil tudi na terenu vsakemu sodniku ki bo sodil proti realu...clovek je na klopi reala samo 7 tekem, pokradli so ga na 4 tekmah kjer je na 2zmagal na 2 pa izgubil...koncno trener ki bo javno povedal vse kar gre sodniski zvezi katera deluje v korist najvecje sramote v nogometu ki slisi na ime ROPALONA...farsici vas konec je na vidiku...celoten nogometni svet gleda vase kraje in se zgraza nad njimi medtem ko vi lazete samega sebe...nemoc je na vasi strani...hahahahaa
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+4
7 3
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