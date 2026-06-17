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Nogomet

'Če bi igral, da utišam kritike, bi moral igrati do 80. leta'

East Rutherford, 17. 06. 2026 17.06 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Ž.Ž.
Kylian Mbappe

Francoski nogometni zvezdnik Kylian Mbappe je nastope na letošnjem svetovnem prvenstvu začel z odliko. Z dvema zadetkoma je svoji ekipi zagotovil zmago proti Senegalu, obenem pa postal tudi najboljši strelec v zgodovini francoske reprezentance. S 14 goli na mundialih se je močno približal tudi absolutnemu rekordu svetovnih prvenstev.

Kylian Mbappe je že na svoji uvodni tekmi na letošnjem mundialu dosegel svoj 13. in 14. zadetek na svetovnih prvenstvih, francosko reprezentanco pa popeljal do zanesljive zmage proti prvemu nasprotniku, Senegalu.

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe
FOTO: Profimedia

"Vedno je dobro začeti svetovno prvenstvo na tak način. To ti da malo več miru. To smo že videli pri drugih ekipah, ni enostavno začeti z zmago," je po tekmi dejala francoska desetica.

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Zvezdniku Real Madrida je dober uvod v nastope na svetovnem prvenstvu še okrepil ambicije. "Zdaj vemo, zakaj smo tu, na svetovnem prvenstvu. Še naprej si bomo prizadevali napisati veliko poglavje v zgodovini francoske reprezentance. Vemo, da bo pot zelo dolga, ampak, kot sem rekel, smo pripravljeni."

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe
FOTO: Profimedia

Mbappeja po novem od rekorda doseženih zadetkov na mundialih, ki ga držita Nemec Miroslav Klose in Lionel Messi, ločita le še dva zadetka. Poleg tega je z 58 zadetki na 99 tekmah postal tudi najboljši strelec v zgodovini francoske reprezentance.

Pred njim je naziv najboljšega strelca Francije s 57 zadetki držal Olivier Giroud.

"Zelo sem vesel, da se lahko še nekoliko bolj zapišem v nogometno zgodovino svoje države. To sem si vedno želel, vedno sem to postavljal pred vse ostalo," se je razveselil laskavega naziva.

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Ob novem mejniku je najprej pomislil na svojo družino in prijatelje. "Na tekmi je bilo veliko mojih najdražjih. Moja družina, prijatelji, ljudje, ki so mi najbližje. Ko igramo tako pomembne tekme, vemo, da nas bo prišla pogledat celotna družina. Oni so tisti, za katere vedno znova zadevam."

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe
FOTO: Profimedia

S tem, ali ob doseganju golov utiša tudi zlobne jezike, pa se ne želi ukvarjati. "Ni smisla iskati maščevanja. Če bi začel igrati, da bi utišal vse tiste, ki me kritizirajo, bi moral igrati do 80. leta. Igram, da bi ustvaril zgodovino za svojo državo in pomagal svoji ekipi osvojiti svetovno prvenstvo."

Novo priložnost za dokazovanje na zelenici in podiranje rekordov bo imel v ponedeljek proti Iraku ter v petek proti Norveški.

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kor22
17. 06. 2026 18.05
klose ostaja kralj strelcev, vse ostalo kaj zaj prihaja je brezveze ker je več tekem dosti slabih ekip za nabijanje zadetkov
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