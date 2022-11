'Če bi še vedno igral za Srbijo, bi Xhako in Shaqirija nokavtiral'

Dvoboj Srbije in Švice bo odločal o tem kdo bo na SP v Katarju poleg Brazilije napredoval iz skupine G. Spopad bo zaradi gest Granita Xhake in Xherdana Shaqirija na tekmi obeh reprezentanc na SP leta 2018 še posebno zanimiv. Pred srečanjem je spregovoril nekdanji reprezentant Srbije Zdravko Kuzmanović, ki je bil rojen v Švici.

Zdravko Kuzmanović je bil rojen v švicarskemu Thunu in je med letoma 2006 in 2007 štirikrat zaigral za Švicarsko mladinsko reprezentanco. Leta 2007 pa se je odločil, da bo zastopal državo svojega porekla Srbijo za katero je zaigral 50-krat in dosegel šest golov. Pred srečanjem Švice in Srbije je Kuzmanović spregovoril s Švicarskimi mediji.

Srbi za napredovanje iz skupine morajo zmagati, Švicarjem bi zadostoval neodločen izid.

Verjame, da bo Srbija iz skupine napredovala, vendar je komentiral tudi dejanji Granita Xhake in Xherdana Shaqirija, ki sta med proslavljanjem zadetkov in zmage leta 2018 z rokama pokazala albanskega dvoglavega orla. "To dejanje je sramotno. Šport in politiko morate ločiti in tega nista naredila. Če bi na letošnjem SP igral za Srbijo bi nokavtiral Xhako in Shaqirija," je bil zelo neposreden Kuzmanović.

"Leta 2018 je 100 odstotkov provokacij prišlo s Švicarske strani. Prikazovanje dvoglavega orla ni bilo čustveno dejanje, ampak načrtovano. Dogodki v Rusiji se ne smejo pozabiti. Če izzivaš moraš biti pripravljen na to, da bodo stvari na terenu 'zavrele'," je svoj način razmišljanja s švicarskim novinarjem podelil nekdanji igralec Fiorentne, Stuttgarta in Interja. Na petkovi tekmi je predvidel tudi bolj grobo igro Srbskih nogometašev.

