'Če bi sodnik igral za Manchester City, ne bi bil zadovoljen s to odločitvijo'

Nedeljski program v angleški Premier ligi je ponudil izjemne zadetke, dramo in sporne sodniške odločitve. Vse to in še več so videli tudi navijači na stadionu City of Manchester, kjer sta domači klub in Tottenham tekmo 14. kroga po izjemno zabavni izmenjavi zadetkov zaključila pri izidu 3:3.

Po tem, ko je City na domačih tleh vodil 2:1 in 3:2, je Tottenhamov Dejan Kuluševski v 90. minuti izenačil na 3:3. V sodnikovem podaljšku je nato glavni sodnik Simon Hooper po prekršku nad Erlingom Haalandom ustavil igro, čeprav je Haaland uspel podati Jacku Grealishu, ki je pobegnil branilcem in bi se znašel sam pred vratarjem nasprotnikov. Nogometaše in trenerja Cityja je že tako sporna odločitev še bolj razjezila, ker je sodnik trenutek prej s kretnjo roke nakazal, naj se igra nadaljuje (prednost) kljub prekršku. "Ne bom komentiral (odločitve), kot je to storil Mikel Arteta. Težko je, ko si ponovno ogledaš posnetek, saj je sodnik zapiskal po tem, ko je že rekel, da se igra nadaljuje. Nisem razumel te odločitve," je dogodek v sodnikovem podaljšku poskušal opisati trener Manchester Cityja Pep Guardiola. Svojega nekdanjega pomočnika in sedanjega glavnega trenerja vodilnega Arsenala je omenil zato, ker je njegov rojak po nedavnem porazu proti Newcastlu brez zadržkov javno kritiziral odločitev sodnika.

Guardiola na novinarski konferenci po tekmi res ni pretirano napadal sodnika, njegov varovanci na zelenici pa so svoje nezadovoljstvo izrazili zelo jasno in glasno. To velja še posebno za glavnega akterja Haalanda, ki je po tekmi na družbenem omrežju X zapisal le "WTF" (Kaj za vraga). "Seveda je (Erling Haaland) malo razočaran. Tudi sodnik, če bi igral za Manchester City, bi s to odločitvijo bil nezadovoljen. Zagotovo," je svojega igralca branil Guardiola.

icon-expand Igralec Manchester Cityja Jack Grealish z odločitvijo sodnika Simona Hooperja v izdihljajih tekme ni bil zadovoljen FOTO: AP

To je bil tretji zaporedni neodločen izid Cityja v Premier ligi. Moštvo iz Manchestra zaseda tretje mesto in za vodilnim Arsenalom zaostaja tri točke, drugo mesto z 31 točkami zaseda Liverpool. Ostalo je še 24 krogov in jasno je, da bo sezona dolga, naporna in polna preobratov. Tega se še kako zaveda petkratni zmagovalec angleškega prvenstva in trikratni zmagovalec Lige prvakov. "Od Johana Cruyffa sem se naučil, da smola v nogometu ne obstaja. Tako da je, kar je," je dejal v usodo vdani Guardiola.