Če bo Krznar ponovil Dinamov debi, se mariborskim navijačem lahko smeji

Damir Krznar napoveduje, da bodo na igrišču želeli prevladovati in napadati, čeprav Cluj velja za favorita.

Damir Krznar je prišel v okolje, ki že dolgo ni bilo na tako nizki točki. Aktualni državni prvaki so namreč izgubili kar šest zaporednih srečanj v vseh tekmovanjih, od tega tri v prvenstvu, po čemer so se znašli na dnu prve lige. Za nameček hrvaški strokovnjak na prvi tekmi s Clujem ne bo mogel računati na tri četrtine udarne zadnje vrste – Nemanja Mitrović je kaznovan zaradi izpolnjene kvote rumenih kartonov, Max Watson in Martin Milec sta poškodovana.

Ne gre niti mimo dejstva, da je imel Krznar na spoznavanje novih varovancev le dva dneva časa. A ni želel iskati izgovorov. "Zavedamo se, da časa ni veliko. Po dveh treningih ni mogoče narediti čudeža, a je treba pohvaliti odziv igralcev. Če se po jutru dan pozna, bo večer prijeten," je povedal trener, ki se v svoji karieri lahko pohvali z zelo odmevnim skalpom.