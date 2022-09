Če bo Šeško še naprej igral tako, mu niti pritisk ne more ponagajati

V soboto si je tekmo predzadnjega kroga Lige narodov med Slovenijo in Norveško (2:1) v živo ogledal v Stožicah. Kot nekdanji reprezentant (zbral je 90 nastopov in zabil sedem golov) je v igri videl še veliko več prostora za napredek kot večina laičnih opazovalcev. Se pa že iz letala vidi, da naša izbrana vrsta dobiva igralca vrhunskega razreda – o Benjaminu Šešku Valter Birsa za Fuzbal! le z izbranimi besedami.

"Pritisk se bo na dobre igralce vedno vršil. Fenomenalno je, kako igra pri teh letih. V tej mladosti morda sploh še ne čuti pritiska. Je pa dejstvo, da se pritisk v vrhunskem nogometu ne bo nikdar zmanjšal. S tem se bo navadil igrati. Ampak, če bo igral tako, kot igra zdaj, mu tudi pritisk ne more ponagajati," pravi nekdaj krilni napadalec Valter Birsa o klasičnem napadalcu Benjaminu Šešku, ki je v soboto v Stožicah prispeval gol in podajo za zmago Slovenije nad Norveško. Dejstvo, da je ob Šešku obračun v prvi postavi začel tudi Andraž Šporar, Primorec pozdravlja: "Gre za napadalca, ki znata presenetiti, ki znata uteči v prostor, ki znata zabiti gol. S tem se odpira možnost ali dve več v igri. Mora biti pa vse moštvo na visoki ravni, da lahko napadalci ustvarijo dodano vrednost. /.../ Slovenska igra še nima izrazite identitete. Rezultat se išče z borbenostjo, energijo, polnimi Stožicami, ki so nas ponesle."

icon-expand Benjamin Šeško. FOTO: Damjan Žibert

Slovenije na bližajočem se svetovnem prvenstvu v Katarju ne bo. Na mundialu je bila nazadnje pred 12 leti v Južni Afriki z Birso v zasedbi, ki je proti ZDA zabil celo eurogol. "Dejstvo je, da Katar ni nogometna država. Zgodba se pelje v smeri umetnega. V primerjavi s svetovnim prvenstvom 2010 v Južni Afriki je to zelo velika razlika. Tam so otroci tekali naokoli, spodbujali svojo državo, zdaj pa bo to namenjeno samo tistim z višjim standardom," tako 36-letnik ne skriva razočaranja, da je FIFA organizacijo dodelila tej nesramno bogati arabski državi. "Brazilija, Francija in Nemčija so v ožjem krogu favoritov, zelo stabilna oz. konstantna je tudi Argentina. Pred tem je imela ogromno vzponov in padcev. Če Argentina osvoji mundial, se bomo spet pogovarjali, ali je Lionel Messi najboljši nogometaš vseh časov. Za Portugalsko Cristiana Ronalda dvomim, da lahko pride tako daleč," pove o mogočem razpletu tekmovanja.

icon-expand Lionel Messi v dresu argentinske izbrane vrste. FOTO: AP

Še vedno spremlja tudi klubska tekmovanja po Evropi, najbolj ga zanima Italija, kjer je preživel največ časa, eno sezono tudi v velikanu AC Milanu. "Nekateri zvezdniki, kot sta Gianlugi Donnarumma in Hakan Calhanoglu, so odšli že pred minulo sezono. Deluje tako, da je v moštvu nastala neka kemija, energija, ki jih je nagradila. Drži pa tudi, da so to še vedno izvrstni igralci, morda jim le primanjkuje evropskih izkušenj. Tudi če ne igrajo lepo, so konkretni. V Italiji se na takšen način lahko osvoji prvenstvo. Deluje tako, da so na pravi poti, da AC Milan dvignejo, kjer je nekdaj bil," tako o Rossonerih pravijo priljubljeni Biki. Italijanske prvake naslednji teden čaka obračun 3. kroga Lige prvakov proti Chelseaju.

icon-expand Predstavitev Alberta Riere. FOTO: Luka Kotnik