'Če bomo disciplinirani in agresivni od prve minute, lahko slavimo v Mariboru'

Olimpija in Maribor sta se nazadnje srečala v Stožicah 31. avgusta, ko sta za tri točke poskrbela strelec edinega gola Jošt Urbančič in vratar Matevž Dajčar . Prvi je dosegel zmagoviti zadetek, drugi pa je zaustavil strel z bele točke.

"Premor smo izkoristili za regeneracijo in dobro pripravo. Prijateljska tekma z Istro je poskrbela, da smo ostali v tekmovalnem ritmu. Večjih poškodb na srečo ni, zato v zaključek leta odhajamo maksimalni. Vemo, kaj pomeni večni derbi. To bo prvi izziv po premoru. V Ljudskem vrtu nas čaka zahtevna tekma, a verjamemo v svoje kvalitete. Če bomo disciplinirani in agresivni od prve minute, lahko rezultat znova obrnemo v svojo korist. Enkrat letos nam je to že uspelo," v pričakovanju nedeljske tekme za uradno klubsko spletno stran pravi 23-letni vratar Dajčar.