Nogomet

'Če bomo disciplinirani in agresivni od prve minute, lahko slavimo v Mariboru'

Ljubljana, 20. 11. 2025 10.37 | Posodobljeno pred eno minuto

Zadnji reprezentančni premor v letošnjem koledarskem letu gre h koncu. Misli aktualnih slovenskih nogometnih prvakov iz Ljubljane, ki so v tekoči sezoni daleč od želene igre in rezultatov, se v teh dneh pospešeno usmerjajo v nedeljski obračun – drugi večni derbi letos. Prvega so z golom Jošta Urbančiča dobili zmaji.

Olimpija in Maribor sta se nazadnje srečala v Stožicah 31. avgusta, ko sta za tri točke poskrbela strelec edinega gola Jošt Urbančič in vratar Matevž Dajčar. Prvi je dosegel zmagoviti zadetek, drugi pa je zaustavil strel z bele točke.

"Premor smo izkoristili za regeneracijo in dobro pripravo. Prijateljska tekma z Istro je poskrbela, da smo ostali v tekmovalnem ritmu. Večjih poškodb na srečo ni, zato v zaključek leta odhajamo maksimalni. Vemo, kaj pomeni večni derbi. To bo prvi izziv po premoru. V Ljudskem vrtu nas čaka zahtevna tekma, a verjamemo v svoje kvalitete. Če bomo disciplinirani in agresivni od prve minute, lahko rezultat znova obrnemo v svojo korist. Enkrat letos nam je to že uspelo," v pričakovanju nedeljske tekme za uradno klubsko spletno stran pravi 23-letni vratar Dajčar.

Jošt Urbančič ob proslavljanju svojega prvega gola v dresu Olimpije. Zadetek, ki je odločil prvi večni derbi.
Jošt Urbančič ob proslavljanju svojega prvega gola v dresu Olimpije. Zadetek, ki je odločil prvi večni derbi. FOTO: Damjan Žibert

Za navijače bo, kot sporočajo iz tabora aktualnihg slovenskih nogometnih prvakov, organiziran tudi Zeleni bus, ki bo omogočil enostaven prevoz na večni derbi.

