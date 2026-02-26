Naslovnica
Nogomet

'Zmagali smo s 6:4. S šestico sem zelo zadovoljen, s štirico pa ne'

Celje, 26. 02. 2026 21.58 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž. STA
Celje - Drita

Nogometaši Celja so na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij proti kosovski Driti slavili s 3:2 in se prebili v osmino finala konferenčne lige. Celjani so sicer po tekmi priznali, da bi lahko svojo igro še nadgradili, a se obenem zavedali, da jim je znova uspelo priti do zgodovinskega dosežka.

Celje - Drita
Celje - Drita
FOTO: Aljoša Kravanja

"Spet smo si izborili osmino finala pomembnega evropskega tekmovanja, dosegli smo dve zmagi. Tudi ekipa, kot je Drita, se je morala prebiti v to fazo tekmovanja, kar kaže na to, da imajo potrebno kakovost. Mislim, da smo obe tekmi zasluženo dobili," je bil po tekmi zadovoljen strelec dveh zadetkov Svit Sešlar.

"Igramo zato, da zmagamo. Glavni cilj je zmaga, in to smo tudi dosegli na obeh tekmah. Tekmah šestnajstine finala konferenčne lige, evropskega tekmovanja," je pomen uspeha še poudaril 24-letnik, ki verjame, da je vse to šele začetek. "Treba je samo nadaljevati v tem ritmu, če bomo tako nadaljevali, ni bojazni za neuspeh v slovenski ligi, pa tudi v Evropi lahko dosežemo še kaj več."

Celje - Drita
Celje - Drita
FOTO: Aljoša Kravanja

Vseeno pa ni skrival, da imajo z ekipo še veliko rezerv in si želijo prikazati še boljšo igro. "Hočemo bolj nadzorovati igro, ampak ko se nasprotna ekipa postavi mož na moža, te s tem prisili v bolj direktno igro. Bi pa morali biti v določenih situacijah bolj mirni, večkrat zaokrožiti z žogo, potem bi se tudi oni spustili malo nižje in nam bi bilo lažje," je Sešlar razmišljal po tekmi.

Preberi še Celjani še drugič premagali Drito in prišli do osmine finala Konferenčne lige

"V določenih trenutkih smo izgubljali preveč lahkih žog, ko so pritisnili na nas, bi samo morali zadržati žogo, izsiliti nekaj prekrškov več na njihovi polovici in nasprotniki bi takoj postali manj samozavestni. Z našimi dolgimi žogami, ki so jih prestregli, pa so oni samo rasli, kar nam ni šlo v prid," je še komentiral predstavo svojega moštva.

Celje - Drita
Celje - Drita
FOTO: Aljoša Kravanja

Na svoje fante je bil kljub nekaj napakam ponosen tudi njihov trener Ivan Majevski. "V napadalnih akcijah so bili fantje neverjetni, pokazali so svojo kakovost," je sprva pohvalil varovance, nato pa izpostavil tudi stvari, ki so ga zmotile.

"Mi imamo svoj način pritiskanja na obrambno linijo, ampak tudi tekmeci nas že poznajo in analizirajo ter skušajo prebiti naš pritisk. To moramo malo spremeniti. Zmagali smo s 6:4. S številko šest sem zelo zadovoljen, s štirico pa ne. Ponavlja se nam zgodba iz prejšnje sezone, ko smo prejemali veliko golov. Razumem svoje igralce, ko pred sabo vidijo ves ta prostor. Seveda bodo tja krenili, ampak na trenutke bi morali ritem umiriti. Ne moremo igrati ves čas naprej-nazaj. Ko izgubiš žogo na tak način, to v nogometu ni dobro."

Celje - Drita
Celje - Drita
FOTO: Aljoša Kravanja

Meni, da bo njegovim fantom precej lažje igrati proti zahtevnejšim tekmecem. "Tam ne bo nihče govoril: 'Morate zmagati'. Danes je bilo tako in to so imeli v glavah. Za igralci je zahteven mesec, nov trener, nove ideje v glavah. Vsekakor bomo boljši, ko bomo popravili nekatere stvari," je še sklenil Majevski.

Naslednjega nasprotnika bodo Celjani dobili v petek ob 14. uri. V osmini finala se bodo pomerili bodisi z grškim prvoligašem AEK Atene bodisi s Sparto iz Prage. Sešlar pred žrebom, ki bo potekal na sedežu Evropske nogometne zveze v Nyonu, opozarja, da sta oba tekmeca zelo zahtevna.

Preberi še Crvena zvezda po domačem porazu izpadla iz Lige Evropa

"Mogoče ima AEK malenkost kakovostnejšo ekipo, ampak Čehi lahko to s svojo borbenostjo in agresivnostjo izenačijo. Obe tekmi bomo morali vseh 180 minut odigrati na najvišji ravni in odigrati še bolje, kot smo danes," se je proti naslednji oviri ozrl celjski vezist.

nogomet konferenčna liga

Crvena zvezda po domačem porazu izpadla iz Lige Evropa

