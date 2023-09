"Nikdar ni primeren čas za poškodbo, vendar je zdaj še toliko bolj boleče spoznanje, da ne bom med udeleženci derbija," je po tem, ko je izvedel za resnost poškodbe, povedal najboljši igralec lige v mesecu juliju za klubsko spletno stran. Pri Mariboru sicer med drugim ne bo še niti poškodovanih El Hilela Soudanija in Marka Kolarja, tako da bo napadalni del bremena predvsem na ramenih Erica Catra in Xhuliana Skuke .

Obe zasedbi nimata kaznovanih igralcev, tako da bodo gledalci v Stožicah vendarle lahko spremljali večino najboljših, ki jih lahko ekipi uporabita. Statistično velja pri Olimpiji, pri kateri sta stebra vratar Matevž Vidovšek in kapetan Timi Max Elšnik, izpostaviti Ruija Pedra, ki je tako kot Jakupović doslej dosegel štiri zadetke, Saar Fadida je zbral enega manj, Mustafa Nukić, Nemanja Motika in Pedro Lucas pa so pri dveh.

Pri Mariboru v strelskem pogledu Jakupoviću s tremi goli sledi Marko Božić, dva pa je dodal Josip Iličić. Nekdanji slovenski reprezentant je z dvema asistencama skupaj z Martinom Milcem (oba sta sicer imela v zadnjem času nekaj zdravstvenih težav in sta še pod vprašajem za nastop) tudi najboljši podajalec Maribora, medtem ko so pri Olimpiji v tem pogledu na vrhu Jorge Silva s tremi in Lucas, Rui Pedro in Ivan Posavec s po dvema.

Branilka naslova Olimpija, ki bo v vlogi favorita, je v prejšnji sezoni dobila tri od štirih večnih derbijev. Ljubljansko-mariborskih večnih derbijev je bilo od sezone 2009/10 v ligi doslej 56, pri čemer so zeleno-bele zasedbe zbrale 13 zmag, vijolične pa 21.

"Pred nami je derbi, vedno tekma dodatnega pomena. Če je katera tekma lahko prelomnica, je to nedvomno derbi. Uspeh bi nam veliko pomenil in prinesel dodaten zagon v nadaljevanju sezone," je za Mariborovo spletno stran pred derbijem, ki ga bo sodil Matej Jug, povedal Mark Strajnar.

A konec tedna ne bo v osredju le večni derbi. Zanimivo predstavo obeta predvsem nedeljski obračun Kopra in Celja. Koper je z 12 točkami na tretjem mestu izenačen z drugouvrščeno Olimpijo, Celje, ki se pod vodstvom Alberta Riere in s prvim strelcem lige Aljošo Matkom vse bolj pojavlja v vlogi favorita za naslov prvaka, pa je vodilno s 16 točkami in je še brez poraza.