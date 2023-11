'Če kdo razmišlja, da je Slovenija samo Šeško in Oblak, se krepko moti'

Težave pa imajo tudi Danci, ki bodo pogrešali napadalca Rasmusa Hojlunda in vezista Christiana Eriksena . Vendar Kek opozarja, da to ne lajša dela.

"Če kdo razmišlja, da je Slovenija samo Benjamin Šeško in Jan Oblak, se krepko moti. To velja tudi nasprotno in tudi Danske ne predstavljata zgolj Hojlund in Eriksen," je poudaril Kek in pristavil, da o kakovosti danske vrste veliko govori tudi dejstvo, da sta manjkajoča igralca Manchester Uniteda zamenjala člana Napolija in Trabzonsporja.