Če ne bi bil nogometaš, bi igral računalniške igrice

Slovenski nogometni reprezentant Petar Stojanović trenutno na klubski ravni zastopa barve slovite Sampdorie iz Genove. Med snemanjem oddaje Vsi Za Naše! smo ga tam obiskali in ugotovili, koliko mu pomenita njegov sin David in žena Maja ter kaj mu je in predvsem ni všeč v italijanskem pristaniškem mestu.

Vsi Za Naše! s Petrom Stojanovićem FOTO: 24ur.com icon-expand

Petar Stojanović bi v borbo za prihodnost človeštva proti vesoljcem poslal Luko Dončića, ki je po njegovem mnenju eden najboljših slovenskih športnikov vseh časov. Na tem seznamu je našel mesto tudi za Primoža Rogliča, Tino Maze, Primoža Peterko in slovensko nogometno legendo, ki je ključno vplivala na njegovo nogometno kariero. Nekdanji nogometaš Maribora in Dinama iz Zagreba je vedno nasmejan in poln energije, v takem duhu pa bi potekala tudi njegova sanjska večerja. Povabila bi prejeli Denis Avdić, njegov reprezentančni soigralec Benjamin Verbič, Zlatko Zahović, njegov brat Dario in zelo zanimiv gost iz Zagreba. Peter prizna, da bi njegov brat odigral ključno vlogo. "Ta večerja bi se zagotovo zavlekla dolgo v noč. Vsi pa dobro poznajo mojega brata. Vedno, ko je z menoj, me poskuša ustaviti. Tudi po 10-krat v eni uri mi bo rekel, naj gremo domov, ker imam jutri trening," je o starejšem bratu, zaradi katerega je začel trenirati nogomet, dejal Stojanović.

Takoj po vstopu v stanovanje Stojanovićevih v Genovi je jasno, da je njun sin David najbolj pomembna oseba v njunem življenju. "Nekaj najlepšega mi je, ko pridem domov. On takoj priteče do vrat in jaz sem takoj nasmejan. Najboljši trenutek v dnevu pa mi je vedno zvečer, ko pride k meni v naročje in s seboj prinese knjigo," svoj odnos s prisrčnim sinom opiše Petar, ki pričakovano prizna, da po novem bere predvsem otroške knjige.

Na vprašanje, kaj bi počel, če ne bi bil nogometaš, preseneti s hitrim odgovorom: "Mogoče bi bil "gamer", ker rad igram računalniške igrice." Doda, da v virtualnem svetu velikokrat igra proti Verbiču, ki si kruh služi v oddaljenih Atenah. Uspehi slovenske reprezentance mu pomenijo ogromno. V času, ko na klubski ravni ni najbolj zadovoljen, mu je uvrstitev na Euro predstavljala najboljše obdobje v karieri. "Res je, da sem imel veliko dobrih trenutkov v karieri, ampak ko narediš uspeh z reprezentanco, je to nekaj najlepšega."