Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

'Če ne bi čutil strasti, bi mi se nogomet že zdavnaj priskutil'

Pariz, 11. 09. 2025 16.01 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
0

Zvezdnik španskega nogometnega velikana Real Madrida in francoske reprezentance Kylian Mbappe je v pogovoru za francoski L'Equipe brez dlake na jeziku spregovoril o nogometu. Hudomušno in skorajda preveč iskreno je v šaljivem tonu dejal, da je njegova želja, da bi se njegovi otroci izogibali profesionalnemu nogometu. Mbappe sicer še nima otrok.

Novinarska vprašanja in odgovori niso bili klasični. Šestindvajsetletni francoski napadalec je na ironičen način opisal, da profesionalni šport zahteva veliko žrtvovanja in da ni vse blesteče, kot je videti.

"Svojim otrokom nikoli ne bi svetoval, naj zabredejo v svet nogometa," njegov intervjuju za sloviti francoski športni časnik L'Equipe povzema nemška tiskovna agencija dpa. Ko so ga vprašali, ali si lahko predstavlja, da bi njegovi otroci sovražili nogomet, je v smehu odgovoril: "Upam. Ampak mislim, da žoga žal ne bo nikoli daleč stran."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V intervjuju je igralec Real Madrida opisal tudi slabosti profesionalnega nogometa, kot jih vidi: "Rad rečem, da imajo ljudje, ki gredo na stadion, srečo, da vidijo zgolj predstavo in ne vedo, kaj se dogaja v zakulisju. Če sem iskren, bi se mi svet nogometa brez strasti do tega športa že zdavnaj priskutil."

Slava in denar prinašata tudi veliko težav, je pojasnil Kylian Mbappe. Dejal je, da vedno hodi po "tanki meji med paranojo in budnostjo", vendar noče dovoliti, da bi mu to odvzelo uživanje v življenju zunaj športa. "Sem fatalističen, vdan v usodo, ko gre za svet nogometa, ne pa tudi, ko gre za življenje. Življenje je čudovito."

nogomet kylian mbappe lequipe intervju real madrid
Naslednji članek

Manchester United po napadu želi okrepiti še obrambo

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256