'Če ne bi čutil strasti, bi mi se nogomet že zdavnaj priskutil'

Novinarska vprašanja in odgovori niso bili klasični. Šestindvajsetletni francoski napadalec je na ironičen način opisal, da profesionalni šport zahteva veliko žrtvovanja in da ni vse blesteče, kot je videti.

"Svojim otrokom nikoli ne bi svetoval, naj zabredejo v svet nogometa," njegov intervjuju za sloviti francoski športni časnik L'Equipe povzema nemška tiskovna agencija dpa. Ko so ga vprašali, ali si lahko predstavlja, da bi njegovi otroci sovražili nogomet, je v smehu odgovoril: "Upam. Ampak mislim, da žoga žal ne bo nikoli daleč stran."