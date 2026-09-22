Če ne bi osvojil zlate žoge, bi bil zelo razočaran

Bitka za zlato žogo se zdi odprta in Francoz v tem scenariju uživa. "Lepo je to opazovati, lepo je sodelovati in mislim, da je to zabavno tudi za ljudi," pravi Kylian Mbappe, ki je v pogovoru za francoski RFI izpostavil svoje argumente, zakaj si prav on letos zasluži naziv za najboljšega nogometaša na svetu. "Imel sem dobro leto. Na individualni ravni je bila to zame izjemna sezona." Kljub temu Kylian Mbappe ne skriva, da bi ga poraz v boju za zlato žogo bolel. Ta tekmovalni značaj gre z roko v roki z njegovo osebnostjo, ki je Mbappé očitno ni pripravljen spreminjati samo zato, da bi ugodil drugim. V Franciji so nekatere njegove izjave poskrbele za presenečenje, med njimi tudi tista, v kateri je zatrdil: "Prejšnjo sezono ni bil nihče boljši od mene." Na vprašanje omenjenega medija, ali je te besede res izrekel, pa je brez ovinkarjenja odgovoril: "Da."

Kylian Mbappe je prepričan, da si letos prav on zasluži naziv za najboljšega nogometaša na svetu. FOTO: Profimedia

Mbappe ničesar ne obžaluje in obenem razume, da ne more biti všeč vsem, predvsem pa pojasnjuje, da ne želi igrati nobene vloge. "Nikoli si nisem želel, da bi bil všeč vsem, saj to preprosto ni mogoče. Vendar ne morem biti nekdo drug," vztraja francoski krilni napadalec. Smisel med drugim vidi v tem, da gre naprej z vso svojo naravnostjo ter sprejema tako svoje uspehe kot spodrsljaje: "Skušam biti to, kar sem, s svojimi odlikami in pomanjkljivostmi, s svojimi zmagami in porazi." Ozrl se je tudi nazaj v bližnjo preteklost in spregovoril o svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki - tekmovanju, ki je nanj na osebni ravni pustilo ogromen pečat, čeprav Franciji ni uspelo osvojiti naslova svetovnega prvaka. "Menim, da smo na SP pustili dober vtis." Dejstvo je, da je 28-letni član Reala postal najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev, kar mu je pomagalo še bolje razumeti razsežnost dosežka na omenjenem turnirju: "To je največje športno tekmovanje na svetu, ki v ljudeh pusti neizbrisen pečat."

Kylian Mbappe je s francosko izbrano vrsto na zadnjem svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki osvojil četrto mesto. FOTO: AP

Zidane in Mourinho

Zdaj Francija z Zinédinom Zidanom kot selektorjem začenja novo obdobje. Mbappé na svoje prvo delovno srečanje z njim še čaka, a mu je povsem jasno, da bo treba začeti z ničle. Pred tem pa je želel priznati zapuščino Didierju Deschampsu, ki mu pripisuje zgodovinski pomen: "To, kar je Deschamps naredil s francosko reprezentanco, je neverjetno. Zaznamoval je nogometno zgodovino in francosko reprezentanco vrnil na mesto, ki ji pripada." Z Zidanom prihaja novo obdobje in tudi nove zahteve. Mbappé želi iz prve roke izvedeti, kaj trener pričakuje od reprezentance in od njega samega. "Nič ni boljšega kot to, da se srečava tam in se resnično pogovoriva o tem, kaj si želi, kaj pričakuje od nas kot ekipe in kaj pričakuje od mene kot igralca," pojasnjuje.

Jose Mourinho je eden tistih trenerjev, s katerim je Kylian Mbappe od nekdaj želel sodelovati. FOTO: Profimedia

V Madridu pa se nahaja še ena osebnost svetovnega kova, José Mourinho. Kontroverzni Portugalec je eden tistih trenerjev, ki si ga je Mbappé od nekdaj želel spoznati od blizu. "On je nekdo, ki sem si ga vedno želel imeti za trenerja," priznava. Preden ga je uvrstil med "najboljše trenerje moderne dobe nogometa", ga je opisal kot "izjemno inteligentnega človeka" in "vodjo".

Afriških korenin "ne pozablja"

Med sedanjostjo v Realu in prihodnostjo francoske izbrane vrste Mbappé ne pozablja, od kod prihaja. Alžirske in kamerunske korenine so del njegove identitete in sam vztraja pri tem, da te vezi ni nikoli želel pretrgati. "To so moje korenine, to sem jaz," zatrjuje. Čeprav se je rodil in izoblikoval v Franciji, priznava, da nikoli ni prekinil vezi s svojimi koreninami.

Velikan svetovnega nogometa Zinedine Zidane je pred kratkim postal selektor francoske izbrane vrste. FOTO: AP