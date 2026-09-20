Če ne bi videli, ne bi verjeli: nekdanjega zvezdnika Tottenhama povozil valjar

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Izkušeni 35-letni krilni igralec Andros Townsend, ki je v preteklosti nosil dres Tottenhama, poleti pa se je pridružil tajskemu prvoligašu PT Prachuap, je bil skupaj s soigralci na igrišču med odmorom tekme proti moštvu Pattani, ko se je zgodil nenavaden dogodek. Voznik valjarja je med urejanjem igralne površine zapeljal naravnost proti nogometašu. Townsend se trčenju ni uspel izogniti, vozilo pa ga je podrlo na tla in deloma zapeljalo čezenj. Prizori so bili za navzoče precej pretresljivi, saj je sprva kazalo, da bi lahko šlo za resnejšo nesrečo.

Na srečo se je Anglež po incidentu hitro pobral in ni utrpel hujših posledic. Kljub šoku je lahko nadaljeval z aktivnostmi, dogodek pa je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih in športnih medijih. Za Townsenda, katerega vrednost je bila v času vrhunca kariere ocenjena na okoli 50 milijonov dolarjev, je bil to gotovo eden najbolj nenavadnih trenutkov v dolgoletni profesionalni poti. Nekdanji član Tottenhama, Newcastle Uniteda, Crystal Palacea, Evertona in Lutona je šele pred kratkim začel novo poglavje kariere na Tajskem, kjer je odigral šele tretjo prvenstveno tekmo za novi klub.

Incident je znova odprl vprašanja o varnosti na stadionih in organizaciji spremljevalnih aktivnosti med tekmami, saj so takšni prizori na najvišji ravni nogometa izjemno redki.