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Nogomet

Če ne bi videli, ne bi verjeli: nekdanjega zvezdnika Tottenhama povozil valjar

New Delhi, 20. 09. 2026 08.32 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
M.J.
Andros Townsend

Bivši angleški nogometni reprezentant Andros Townsend je imel veliko sreče, da se je izognil hujši poškodbi po nenavadnem in zastrašujočem incidentu na Tajskem. Med ogrevanjem ob polčasu prvenstvene tekme ga je namreč zadel in povozil valjar za urejanje nogometne površine.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izkušeni 35-letni krilni igralec Andros Townsend, ki je v preteklosti nosil dres Tottenhama, poleti pa se je pridružil tajskemu prvoligašu PT Prachuap, je bil skupaj s soigralci na igrišču med odmorom tekme proti moštvu Pattani, ko se je zgodil nenavaden dogodek. Voznik valjarja je med urejanjem igralne površine zapeljal naravnost proti nogometašu. Townsend se trčenju ni uspel izogniti, vozilo pa ga je podrlo na tla in deloma zapeljalo čezenj. Prizori so bili za navzoče precej pretresljivi, saj je sprva kazalo, da bi lahko šlo za resnejšo nesrečo.

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Na srečo se je Anglež po incidentu hitro pobral in ni utrpel hujših posledic. Kljub šoku je lahko nadaljeval z aktivnostmi, dogodek pa je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih in športnih medijih. Za Townsenda, katerega vrednost je bila v času vrhunca kariere ocenjena na okoli 50 milijonov dolarjev, je bil to gotovo eden najbolj nenavadnih trenutkov v dolgoletni profesionalni poti. Nekdanji član Tottenhama, Newcastle Uniteda, Crystal Palacea, Evertona in Lutona je šele pred kratkim začel novo poglavje kariere na Tajskem, kjer je odigral šele tretjo prvenstveno tekmo za novi klub.

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Incident je znova odprl vprašanja o varnosti na stadionih in organizaciji spremljevalnih aktivnosti med tekmami, saj so takšni prizori na najvišji ravni nogometa izjemno redki.

Razlagalnik

Tottenham Hotspur, pogosto imenovan preprosto Spurs, je eden najbolj prepoznavnih angleških nogometnih klubov s sedežem v severnem Londonu. Ustanovljen je bil leta 1882 in je znan po svojem zgodovinskem rivalstvu z Arsenalom, s katerim igrajo tako imenovani 'severnolondonski derbi'. Klub je bil prvi v 20. stoletju, ki mu je v isti sezoni uspelo osvojiti tako angleško prvenstvo kot pokal FA, kar jim je leta 1961 prineslo status 'dvojne krone'.

Krilni igralec (ang. winger) je nogometaš, ki operira predvsem ob stranskih črtah igrišča. Njegova glavna naloga je napadanje nasprotnikove obrambe s hitrostjo in tehničnim znanjem, ustvarjanje priložnosti za soigralce s podajami v kazenski prostor ali neposredno streljanje na gol. V sodobnem nogometu se od krilnih igralcev pričakuje tudi veliko defenzivnega dela, saj morajo pomagati svojim bočnim branilcem pri zaustavljanju nasprotnikovih napadov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI2

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Nikdar več
20. 09. 2026 09.46
Ne vem zakaj je bil valjar na igrišču, je pa Towsend nekako skočil pred njega..
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0 0
progresivnidaveknastanovanja
20. 09. 2026 09.02
in to je za njihov nogomet značilno da se valjarji vozijo med treningom kar med igralci? Sej ne moreš verjet da se najdejo še tolko zmešani.
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+0
1 1
gggg1
20. 09. 2026 08.54
Zdaj je spoznal se svoje soigralce - tiste, ki so se obrnili in zbežali stran ter tiste, ki so mu takoj priskočili pomagat.
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+1
1 0
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