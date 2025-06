'Če ne bomo resni, bomo imeli hude težave'

OGLAS

"Pripravljalni tekmi proti Luksemburgu in nato proti Bosni in Hercegovini dajeta možnost širiti kader, predvsem pa najti pred jesenskimi kvalifikacijami kakšno novo rešitev, ki lahko pride prav v tekmovalnem ciklu," je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju povedal selektor Matjaž Kek.

Ta je dejal, da sta bila ta junijska tekmeca izbrana z namenom. "Eden od kriterijev pri izbiri je bil tudi ta, da je Luksemburg že igral s Švico in Švedsko, po drugi strani Luksemburg ni ravno spektakularno nogometno ime, tako da lahko vidiš, kako bodo fantje na to reagirali ob koncu sezone. Je pa Luksemburg že pokazal konstanto v zadnjem obdobju, ima selektorja, ki ve, za kaj gre, igralci so v dobrih klubih in je to pravšnji izziv," je pojasnil selektor.

Ta ima nekaj težav v ekipi, zelo verjetno v četrtek ne bo igralo kar nekaj prvokategornikov, ki imajo določene zdravstvene težave, med njimi tudi Jan Oblak, Benjamin Šeško in Adam Gnezda Čerin. "To pomeni priložnost za nekoga drugega. Kliče po tem, da poskušamo najti kakšno rešitev. Je kar nekaj novih imen, ki so tudi skozi našo ligo naredila dober vtis, zdaj pa je treba vse skupaj zložiti v mozaik, ki, upam, bo dober. Prepričan sem, da bodo vsi dali vse od sebe," je še dodal selektor in zaključil, da si je vsak od vpoklicanih to zaslužil.

Benjamin Šeško FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"V reprezentanco se ne pride z eno dobro potezo in iz nje se ne izpade zaradi ene slabe poteze. Tu so fantje, ki so si v določenem obdobju to prislužili." Luksemburškim napadalcem bo delo oteževal Jaka Bijol. "Čaka nas težka tekma, morali bomo biti stoodstotni, če želimo dober izid. Najprej pa si želimo dobro igrati, se pokazati v pravi luči in nadgraditi zastavljeno," je dejal srednji branilec.

Poudaril je, da so tudi prijateljske tekme zelo pomembne. "Na dobrih izidih se gradi pozitivno ozračje, če tega ni, pride do nepotrebnih trenj. Zato so tudi prijateljske tekme pomembne za vzdrževanje ozračja in pozitivno miselnost," je povedal in se ozrl na Luksemburžane. "So zelo kakovosten tekmec. Ko smo jih analizirali, smo videli, da so resna ekipa. Tekma bo tako res dobra in bomo morali biti res osredotočeni, biti pravi v duelih in na igrišču. Če tega ne bo, bomo v težavah."