'Če ne boš prejel golov, bomo ubili tvojo družino': vratar pred tekmo prejel grozljive grožnje

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Trener bolivijskega prvoligaša Guabire Leonardo Egues je razkril, da je njihov vratar Juan Manuel Ferrel pred nedeljskim porazom proti ekipi Always Ready z 0:6 prejel grožnje s smrtjo. Dogodek je močno odmeval v bolivijskem nogometu, saj obstaja sum, da bi lahko bilo ogroženo tudi pošteno tekmovanje.

Manuel Ferrel FOTO: Twitter

"Ne moremo opraviti resne analize tekme, ko govorimo o grožnjah s smrtjo. Dogaja se nekaj sumljivega in to je treba raziskati," je tamkajšnjim novinarjem dejal Egues. Še bolj zaskrbljujoče so bile njegove nadaljnje besede.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Šport je omadeževan. Moj vratar je prejel grožnje, uperjene proti njemu, njegovi ženi in materi. Sporočili so mu, da bodo ubiti, če ne plača določene vsote denarja ali če ne prejme treh golov," je dodal trener.

Zahtevajo nujno preiskavo

Čeprav Guabira uradnega sporočila za javnost še ni objavila, je Sindikat profesionalnih nogometašev Bolivije (Fabol) že zahteval takojšnjo preiskavo domnevnih groženj, ki naj bi prispele pred tekmo v mestu El Alto. Generalni sekretar sindikata David Paniagua je poudaril, da primer ne sme ostati brez epiloga.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"To, kar se je zgodilo igralcem Guabire, ne sme ostati neraziskano. V bolivijskem nogometu moramo postaviti jasen precedens," je dejal bolivijskim novinarjem.

Oglasil se je tudi Always Ready

K ukrepanju pristojnih organov je pozval tudi pravni svetovalec kluba Always Ready Marcelo Ortiz. Po njegovem mnenju je primer odprl vprašanja o regularnosti tekme in integriteti tekmovanja. "Nogomet ne sme biti omadeževan. Od tožilstva bomo zahtevali preiskavo, da zaščitimo integriteto športa," je sporočil Ortiz.

Always Ready trenutno zaseda drugo mesto v bolivijskem prvenstvu in zaostaja le za vodilnim Bolivarjem, medtem ko je Guabira na devetem mestu prvenstvene lestvice.

Rezultat ostal v senci