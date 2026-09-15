Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

'Če ne boš prejel golov, bomo ubili tvojo družino': vratar pred tekmo prejel grozljive grožnje

Madrid, 15. 09. 2026 12.18 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Juan Manuel Ferrel

Bolivijski nogomet pretresa škandal. Trener Guabire trdi, da je bil vratar Juan Manuel Ferrel pred visokim porazom deležen groženj s smrtjo, primer pa zdaj zahtevajo preiskati igralci, klub in pravosodni organi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Trener bolivijskega prvoligaša Guabire Leonardo Egues je razkril, da je njihov vratar Juan Manuel Ferrel pred nedeljskim porazom proti ekipi Always Ready z 0:6 prejel grožnje s smrtjo. Dogodek je močno odmeval v bolivijskem nogometu, saj obstaja sum, da bi lahko bilo ogroženo tudi pošteno tekmovanje.

Manuel Ferrel
Manuel Ferrel
FOTO: Twitter

"Ne moremo opraviti resne analize tekme, ko govorimo o grožnjah s smrtjo. Dogaja se nekaj sumljivega in to je treba raziskati," je tamkajšnjim novinarjem dejal Egues. Še bolj zaskrbljujoče so bile njegove nadaljnje besede.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Šport je omadeževan. Moj vratar je prejel grožnje, uperjene proti njemu, njegovi ženi in materi. Sporočili so mu, da bodo ubiti, če ne plača določene vsote denarja ali če ne prejme treh golov," je dodal trener.

Zahtevajo nujno preiskavo

Čeprav Guabira uradnega sporočila za javnost še ni objavila, je Sindikat profesionalnih nogometašev Bolivije (Fabol) že zahteval takojšnjo preiskavo domnevnih groženj, ki naj bi prispele pred tekmo v mestu El Alto. Generalni sekretar sindikata David Paniagua je poudaril, da primer ne sme ostati brez epiloga.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"To, kar se je zgodilo igralcem Guabire, ne sme ostati neraziskano. V bolivijskem nogometu moramo postaviti jasen precedens," je dejal bolivijskim novinarjem.

Oglasil se je tudi Always Ready

K ukrepanju pristojnih organov je pozval tudi pravni svetovalec kluba Always Ready Marcelo Ortiz. Po njegovem mnenju je primer odprl vprašanja o regularnosti tekme in integriteti tekmovanja. "Nogomet ne sme biti omadeževan. Od tožilstva bomo zahtevali preiskavo, da zaščitimo integriteto športa," je sporočil Ortiz.

Preberi še Drama na Elland Roadu: želel je nadaljevati z igro, a zdravniki tega niso dovolili

Always Ready trenutno zaseda drugo mesto v bolivijskem prvenstvu in zaostaja le za vodilnim Bolivarjem, medtem ko je Guabira na devetem mestu prvenstvene lestvice.

Rezultat ostal v senci

Visoka zmaga Always Readyja z 6:0 je tako ostala povsem v senci domnevnih groženj, ki bi lahko predstavljale enega najresnejših incidentov v bolivijskem nogometu v zadnjih letih. Če bodo navedbe trenerja potrjene, bo preiskava morala odgovoriti na vprašanje, ali je šlo zgolj za kriminalno izsiljevanje ali pa za poskus vplivanja na razplet tekme.

nogomet

Finale Lige prvakov se vrača na Camp Nou

24ur.com Navijači napadli nogometaše: 'Stopi iz avta, če ne, ti prestrelim nogi'
24ur.com Willian se vrača v Evropo, ker mu v domovini grozijo s smrtjo
24ur.com 'Briga me za tekmo, moje misli so pri svojcih žrtev v Gradcu'
24ur.com Množični pretep, resne poškodbe in čudež, da ni nihče umrl
24ur.com Oglasil se je navijač, ki je žalil Simeoneja: On je strahopetec
24ur.com 'Rivalske navijaške skupine mislijo, da z nasiljem pridobivajo na veljavi'
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ne veste, kaj z otroki početi za vikend? V Ljubljani vas čaka posebno doživetje
"Samo še en video": zakaj otroci tako težko nehajo gledati TikTok?
"Samo še en video": zakaj otroci tako težko nehajo gledati TikTok?
Dvojčka sta postala očeta dvojčkov: neverjetno družinsko naključje
Dvojčka sta postala očeta dvojčkov: neverjetno družinsko naključje
To fantovsko ime ima svetopisemske korenine in čudovit pomen
To fantovsko ime ima svetopisemske korenine in čudovit pomen
zadovoljna
Portal
Veljala je za eno najlepših blondink na svetu, pri 51 letih še vedno navdušuje
Dnevni horoskop: Leve čaka presenečenje, ribe pa čustven dan
Dnevni horoskop: Leve čaka presenečenje, ribe pa čustven dan
Ste se z nekom srečali "ob pravem času"? Ta teorija pojasnjuje, zakaj
Ste se z nekom srečali "ob pravem času"? Ta teorija pojasnjuje, zakaj
Zaradi Anthonyja je v vili že začelo vreti
Zaradi Anthonyja je v vili že začelo vreti
vizita
Portal
"Želimo si družbe, v kateri bo otrok tudi po zdravljenju dobil razumevanje"
Za nižji krvni tlak se ne potrebujete odpovedati kavi: večji problem je lahko to živilo
Za nižji krvni tlak se ne potrebujete odpovedati kavi: večji problem je lahko to živilo
"Potem ko preživiš to, kar sem jaz, nikoli več ne vidiš sveta tako, kot si ga prej"
"Potem ko preživiš to, kar sem jaz, nikoli več ne vidiš sveta tako, kot si ga prej"
"Naš cilj ni le pozdraviti bolezen, ampak otroku omogočiti čim bolj kakovostno življenje"
"Naš cilj ni le pozdraviti bolezen, ampak otroku omogočiti čim bolj kakovostno življenje"
cekin
Portal
Vnukom dajo vse, zase pa skoraj nič: kdaj pomoč mladim postane finančna past za stare starše?
Koliko bi moral prispevati vaš partner? Odgovor ni vedno 50:50 in marsikoga preseneti
Koliko bi moral prispevati vaš partner? Odgovor ni vedno 50:50 in marsikoga preseneti
Uspešna kariera brez izgorelosti? Strokovnjaki svetujejo, kako uspeti
Uspešna kariera brez izgorelosti? Strokovnjaki svetujejo, kako uspeti
Veliko upokojencev dela isto napako: zaradi občutka varnosti lahko dolgoročno izgubijo tisoče evrov
Veliko upokojencev dela isto napako: zaradi občutka varnosti lahko dolgoročno izgubijo tisoče evrov
moskisvet
Portal
Slavni pevec umrl med kontroverznim posegom
Borut Pahor o partnerici: Ne živiva skupaj
Borut Pahor o partnerici: Ne živiva skupaj
Odšel je pred štirimi leti: Radko Polič - Rac ostaja legenda slovenskega filma
Odšel je pred štirimi leti: Radko Polič - Rac ostaja legenda slovenskega filma
Nenavadna spolna želja razburila žensko: kje je meja med fantazijo in poniževanjem?
Nenavadna spolna želja razburila žensko: kje je meja med fantazijo in poniževanjem?
dominvrt
Portal
Babica ni želela v dom za starejše. Ko je vnukinja pokazala svojo rešitev, so mnogi ostali brez besed
Vse druge že odcvetijo, ta pa šele zacveti
Vse druge že odcvetijo, ta pa šele zacveti
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Starega komposta ne zavrzite: z enim preprostim trikom bo spet uporaben
Starega komposta ne zavrzite: z enim preprostim trikom bo spet uporaben
okusno
Portal
Skrivnost dobre torte, ki so jo spoznali tudi tekmovalci MasterChefa
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
Tekmovalec uspešno prestal zahteven izziv in osvojil prvo imuniteto MasterChefa
Tekmovalec uspešno prestal zahteven izziv in osvojil prvo imuniteto MasterChefa
Ste to jedli pri babici? Danes se te jedi skoraj nihče več ne spomni
Ste to jedli pri babici? Danes se te jedi skoraj nihče več ne spomni
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Nočne ladje
Nočne ladje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1956