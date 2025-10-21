Omenjeno dejstvo je pred predstavniki sedme sile na Skalni kleti izpostavil tudi celjski strateg Albert Riera. "Mislim, da smo mi tisti, ki smo naredili glavno razliko, saj smo bistveno bolje pripravljeni, zrelejši in izkušenejši, ko gre za tekme v Evropi. Poleg tega je ekipa že zelo dolgo skupaj."

Riera je ob tem izpostavil, da se na igrišču vidi, da bi njegovi igralci lahko igrali tudi z zavezanimi očmi.

V odgovoru na vprašanje, ali je Shamrock Rovers težji nasprotnik kot grški AEK, je Španec vso pozornost ponovno usmeril k svojim igralcem. "V nogometu ne gre za to, ali je tekmec lahek ali težek. Če ne igramo tako, kot smo se dogovorili, je za nas vsak tekmec težak. Vse je odvisno od nas. Mislim pa, da nam glede na igre, ki jih kažemo v zadnjem času, ni treba pretirano skrbeti, da ne bi našli rešitev za njihovo obrambo."

Celjski strateg je glede irskih tekmecev dejal še, da gre za tipično otoško ekipo. "Igrajo zelo direktno. Imajo dva igralca, ki veliko tečeta v prazen prostor. Morali bomo biti pozorni tudi na dolge podaje. Vemo, kaj je treba narediti."