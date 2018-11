Če Neymar zaploska navijačem, dobi 375.000 evrov

Konkretno: bonuse dobijo, če gredo po tekmah zaploskati svojim navijačem, razkrivata France 2 in radio RMC. Brazilski napadalec Neymarza to na koncu meseca dobi do 375.000 evrov bonusa, kapetan Thiago Silva pa precej manj, in sicer do 33.000 evrov.

V klubu so trditve seveda kategorično zanikali, dejali so, da bonusi za lepo obnašanje obsega bistveno več, kot je ploskanje navijačem. Naprimer upoštevanje etičnega kodeksa, točnost, spoštovanje medijev.

PSG se je sicer v zadnjem mesecu znašel pod drobnogledom medijev in preiskovalcev. Začelo se je z informacijo, da Uefa sumi, da je bil izid na tekmi med PSG-jem in Crveno zvezdo nameščen, nadaljevalo se je s tem, da sta Fifa in Uefa Parižanom v preteklosti pomagali izigrati finančni 'fair-play', pa tudi s tem, da je Kylian Mbappe imel ekstravagantne zahteve (zasebno letalo, služabnik in šofer).