'Če nisi igral pod štirimi ali petimi trenerji, morda nisi tako dober, kot misliš'

Pred dnevi je prevzel funkcijo selektorja slovenske nogometne reprezentance do 16 let, pred tem je bil pomočnik selektorja naše izbrane vrste do 21 let, ki jo je vodil Mile Ačimović. "Z moje strani je bilo jasno in glasno povedano, da si želim iti na svojo pot. Ljudje iz NZS so mi ponudili to funkcijo, ki sem jo sprejel," pojasni nekdanji branilec reprezentance A, s katero se je leta 2010 uvrstil na svetovno prvenstvo v Južno Afriko.

Nadobudnih nogometašev še ni uspel podrobneje spoznati, a jih očitno čaka trdo delo. "Bolj kot za izrednega igralca je čas za izredno ekipo," si je pot zastavil 37-letni Zasavec. "Osebnost posameznika in njegova kakovost bosta prišla do izraza, če bo imel voljo in se bo pripravljen žrtvovati za nogomet," pojasni.