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Nogomet

Ko pokrivaš 18. svetovno prvenstvo, imaš določene privilegije

Dallas, 27. 06. 2026 07.29 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Novinarska legenda Enrique Macaya Marquez in Lionel Scaloni

Lionel Messi proti Jordaniji ne bo igral, je na novinarski konferenci pred tekmo sporočil Lionel Scaloni. Še bolj kot sicer pričakovana novica pa je odmeval način, kako jo je argentinski selektor sporočil. O (ne)igranju Messija ga je namreč vprašal 91-letni novinar, ki pokriva že 18. zaporedno svetovno prvenstvo. "Odgovoril bom samo zato, ker me vi sprašujete," je ob aplavzu navzočih novinarjev odvrnil Scaloni.

Novinarska legenda Enrique Macaya Marquez in Lionel Scaloni.
Novinarska legenda Enrique Macaya Marquez in Lionel Scaloni.
FOTO: Profimedia

Enrique Macaya Marquez je legenda argentinskega novinarstva. Prvič je svetovno prvenstvo s prizorišča pokrival davnega leta 1958 na Švedskem, ko je do svojega prvega od skupno treh naslovov prišel brazilski Pele.

91-letni gospod odtlej ni zamudil niti enega prvenstva, zraven pa je tudi tokrat v Severni Ameriki. Na novinarski konferenci pred obračunom Argentine in Jordanije mu je pripadla čast prvega vprašanja, Macaya Marquez pa ni okleval in je takoj prešel k stvari.

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"Imam dve vprašanji, čeprav vem, da me bodo moji kolegi želeli ubiti. A želim si odgovorov. Prvo vprašanje, ali bo Messi igral? In drugo, s kakšno enajsterico boste začeli?" je vprašal prav gotovo najstarejši novinar na letošnjem mundialu.

Sledil je bučen aplavz njegovih novinarskih kolegov, nato pa je Scaloni odvrnil: "Leo bo začel na klopi. A to odgovorim samo zato, ker me vi sprašujete. Iskreno mislim, da si to zaslužite. Sestavo ekipe pa bom zadržal zase."

Argentinski selektor se mu je nato še enkrat zahvalil za vprašanje in mu zaželel obilo užitkov ob spremljanju svetovnega prvenstva.

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Nedvomno bodo užitki novinarksega veterana najbolj odvisni prav od predstav argentinske reprezentance, ki si je po zmagah nad Alžirijo in Avstrijo že zagotovila prvo mesto v skupini, zato bo lahko Scaloni proti Jordaniji spočil prvokategornike. Lionel Messi je doslej dosegel vseh pet zadetkov svoje reprezentance in je najboljši strelec mundiala, pri čemer je popravil tudi absolutni rekord Miroslava Kloseja.

Jasno je tudi, s kom se bo Argentina pomerila v šestnajstini finala. Messija in druščino čaka verjetno najlepše presenečenje letošnjega turnirja, reprezentanca Zelenortskih otokov. 

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