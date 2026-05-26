'Če postanem predsednik Reala, bom pripeljal dva superzvezdnika'

Po drami v madridski slačilnici, kjer sta si v lase skočila Aurelien Tchouameni in Federico Valverde, in porazu na ligaškem El Clasicu je Florentino Perez sklical novinarsko konferenco, na kateri ni varčeval s pritožbami in obtožbami. Sedmi sili je navrgel, da mu nenehno mečejo polena pod noge in mu tako onemogočajo normalen delovni proces. Manjkalo seveda ni, zdaj že tradicionalnih obreganj ob sodniško zvezo, ki naj bi po njegovih besedah Realu "ukradla" kar sedem ligaških naslovov. Bolj kot pričakovano ustno obračunavanje z vsemi navideznimi nasprotniki pa je javnost pritegnila novica o nepričakovanih predčasnih predsedniških volitvah.

Perez se je novinarjem v sarkastičnem tonu opravičil, ker ne namerava odstopiti z enega najbolj čislanih položajev v športnem svetu, obenem pa napovedal, da bo sklical nove volitve. Te bi morale biti na sporedu šele čez tri leta, ko 79-letniku poteče nov mandat, a si je španski mogotec najverjetneje želel znova dokazati svojo nadvlado v španski prestolnici. Perez je mesto predsednika najprej zasedal od leta 2000 do 2006. Drugo poglavje na mestu glavnega pa neprekinjeno traja že od leta 2009, v vmesnem času je bil štirikrat ponovno ustoličen brez protikandidata, tokrat temu ni tako. Nasproti mu stoji veliko mlajši Enrique Riquelme. 37-letni Španec je bil ob vložitvi kandidature jasen: "Gre za zgodovinski dan, saj bodo imeli člani kluba možnost voliti o prihodnosti našega kluba. Ne tekmujem proti nobenemu, kandidiram zgolj za dobro Reala. Imamo neznansko obetajoč in profesionalen projekt, tako na kot ob igrišču. Člane kluba prosim, naj bodo pogumni in dobro poslušajo programa obeh kandidatov."

Čeprav so Riquelmejeve možnosti najverjetneje zelo majhne, v svojih napovedih in obljubah ni nič manj pompozen kot njegov tekmec, ki velja za alfo in omego športa ter gradbeništva v španski prestolnici. Za španski ABC je namreč povedal, da ima že sklenjene obvezujoče pogodbe z dvema svetovnima superzvezdnikoma, ki jih bo v primeru zmage na volitvah pripeljal v Madrid: "Sklenil sem dogovor z dvema svetovno znanima igralcema. Gre za obvezujočo pogodbo, tako da bosta v primeru moje zmage zagotovo prišla v Real. Gre za igralca, ki bosta ključna za naš projekt, tako kratkoročno kot dolgoročno." Manevri z impozantnimi obljubljami pred volitvami so javnosti že dobro znani. Podobnega se je pred svojo prvo zmago poslužil tudi Perez, ki je na prelomu tisočletja članom belega baleta obljubil, da bo v primeru zmage v Madrid pripeljal glavnega zvezdnika večnih tekmecev iz Katalonije Luisa Figa. Perez je bil res ustoličen na mestu predsednika in Figo je v naslednji sezoni zares oblekel legendarni beli dres.

