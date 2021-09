Če se Tottenhamu zatresejo kolena, lahko Mura preseneti

Tokrat smo v spletni oddaji Fuzbal! gostili slovenskega reprezentanta in vezista Sturma iz Gradca Jona Gorenca Stankovića. 25-letnik se v Avstriji odlično znajde, minuli vikend je dosegel gol na derbiju proti Rapidu z Dunaja in ekipi pomagal do drugega mesta na lestvici. Sturm zaostaja zgolj za Salzburgom Benjamina Šeška.

V pogovoru z Izidorjem Kordičem je Gorenc Stanković govoril tudi o 18-letnem napadalcu Salzburga, ki mu napoveduje veliko kariero. Spomnil se je zadetka proti Manchester Cityju, do danes je namreč edini Slovenec, ki je zatresel mrežo sinje modrih, slovenskega prvaka iz Murske Sobote pa pred največjo tekmo v zgodovini kluba ne želi odpisati. S Sturmom je Muro dvakrat premagal v playoffu kvalifikacij za ligo Evropa, a v zasedbi Anteja Šimundže prepoznal dovolj kakovosti, da verjame v dobro predstavo v Londonu. O odličnem klubskem štartu v sezono

Že od začetka sezone smo v zelo dobri formi. Nadaljujemo v tem ritmu, izgubili smo zgolj proti Salzburgu, zdaj pa nizamo zmage. Tudi na težkih tekmah dobivamo točke, tako da lahko zgolj upam, da bomo tako nadaljevali. Nismo ekipa, ki bi igrala obrambno. Želimo igrati napadalno, z visokim pritiskom na nasprotnika, kar meni osebno zelo ustreza. Le naj gre tako naprej. O tekmah z Muro v playoffu kvalifikacij za Uefino ligo Evropa

Proti Muri je bilo vse prej kot lahko. Mura je dobra ekipa z dobrimi posamezniki, priprava na njih mora biti res temeljita. Verjamem, da lahko v konferenčni ligi tudi kakšno tekmo zmagajo. Dolgo časa so skupaj, imajo odličnega trenerja in vedeli smo, da bodo čakali na svoje priložnosti v protinapadih. Proti Sturmu jim je to uspelo že v drugi minuti. Uspeli smo se pobrati, igrali agresivno še naprej in na koncu slavili, a vsekakor je bilo težko.

icon-expand Gorenc Stanković v boju za žogo z Mitjo Lotrićem FOTO: Damjan Žibert

Lahko Mura preseneti Tottenham?

Mislim, da je najprej treba verjeti, da lahko dosežeš pozitiven rezultat. Če cela ekipa verjame v to, je vse možno. Čeprav ima Tottenham težave, ima še vedno ogromno super zvezdnikov, tako da težko rečemo, da niso v formi. Če bo Mura igrala svojo igro, potrpežljivo čakala na protinapade in če se Tottenhamu mogoče zatresejo noge po nekaj slabih rezultatih, lahko dočakamo tudi presenečenje. O zadetku proti Manchester Cityju

Moral bi igrati kot osrednji branilec, a se je dobesedno nekaj minut pred začetkom soigralec, ki igra na sredini igrišča, poškodoval in sem moral pokriti njegovo mesto na položaju vezista. Takrat sem se vrnil po poškodbi. Izgubili smo, a vsekakor bo zaradi doseženega gola ta tekma za vedno v mojem spominu. Komu pripisuje več možnosti, PSG-ju ali Cityju?

Nikomur ne moremo pripisati vloge favorita. Težko rečem, kdo je boljši. Manchester City igra na posest, drži žogo in tako poskuša priti do nasprotnikovega gola. Res je, da so prav zato ranljivi v protinapadih in Kylian Mbappe, Lionel Messi in Neymar na drugi strani lahko te protinapade hitro izkoristijo. Zagotovo bo zanimiva tekma, oboji imajo najboljše igralce na svetu, tako da se veselim spektakla.

icon-expand V tej sezoni je v dresu Sturma dosegel že dva gola FOTO: Sturm