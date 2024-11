'Če se zaradi neprimernih besed obravnava strožje le eno stran, kaj sledi, ko gre za fizične napade'

Vodstvo zmajev je na svoji uradni spletni strani in na vseh drugih socialnih omrežjih objavilo zapis, ki zadevo razjasnjuje iz drugega zornega kota. "Izkoristimo trenutek in poglejmo na drugo stran medijskih zapisov, usmerjenih k javnem zgražanju nad domačo navijaško skupino zmajev," začenjajo v uradnem sporočilu za javnost pri ljubljanski Olimpiji in nadaljujejo. "Olimpija in Maribor sta se v nedeljo v domačem državnem prvenstvu srečala drugič letos in še drugič zapovrstjo se je na večnem derbiju zgodilo, da so organizirani navijači nasprotne ekipe nogometaša Olimpije med tekmo zadeli s tršim predmetom," še piše na uradni spletni strani vodilne ekipe prvenstva. "K sreči zadevi (najprej večja baterija, nato železni karabin) nista vplivali na zdravstveno stanje dveh posameznikov, toda posledice dejanj bi lahko bile veliko hujše narave."