Nogomet

'Če se želi United vrniti na pota stare slave, mora zamenjati Šeška'

Manchester, 24. 03. 2026 16.13 pred 4 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Benjamin Šeško

Benjamin Šeško kljub svoji dobri formi v drugi polovici angleškega prvenstva ne dobiva rednih priložnosti v prvi postavi Manchester Uniteda. Strateg rdečih vragov Michael Carrick se na Slovenca zanaša predvsem s klopi, kar pa 23-letniku zaenkrat ustreza. Nekdanji dobitnik zlate žoge Michael Owen pa ima o Šešku mnenje, ki je na Otoku dvignilo veliko prahu.

FOTO: Profimedia

Od slabega začetka svoje avanture pri Manchestru je Benjamin Šeško dodobra dvignil svojo formo in postal eno glavnih orožij rdečih vragov. Orožje, ki pa se ga strateg Uniteda Michael Carrick največ poslužuje s klopi. Slovenec je kljub omejeni minutaži v letu 2026 poskrbel za marsikatero točko 13-kratnih angleških prvakov. 23-letni Radečan se je seveda prikupil tribunam kultnega Old Trafforda, očitno pa bo moral za odobravanje nekaterih legend manchesterskega velikana še malo potruditi.

Michael Owen je dres rdečih vragov nosil ob koncu svoje bogate kariere in je z nepozabnim zadetkom v zadnjih minutah mestnega derbija proti Cityju zrežiral enega najbolj legendarnih trenutkov zadnje šampionske sezone Uniteda. Owen, ki je otoški javnosti znan po svojih necenzuriranih izjavah, ima o Šeškovih sposobnostih še vedno veliko dvomov: "Po mojem mnenju Šeško ni dolgotrajna rešitev za Manchester United. Je dober igralec, ki se bo še izboljšal in lahko veliko prispeva svoji ekipi, a mislim, da ne bi smel začenjati na najpomembnejših tekmah sezone."

FOTO: X

Nekdanji dobitnik zlate žoge, ki je ob prelomu tisočletja na Otoku povzročil pravo nogometno evforijo, Slovencu ne zaupa, da lahko rdeče vrage spravi na najvišji nivo: "Če se želijo pri Unitedu vrniti na pota stare slave, morajo kupiti napadalca, ki je boljši od Šeška. On ni napadalec, v katerega polagaš vse upe. Je dober igralec, ampak mislim, da lahko v naslednjih nekaj sezonah pride do velike nadgradnje na tem položaju," je bil brutalno iskren Owen.

benjamin šeško michael owen manchester united izjava

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Luigi Taveri II.
24. 03. 2026 16.17
Owen,Owen...V Angliji so danes vsi pametni in predvsem tisti, ki se jih danes spomnimo po golu ali dveh
bibaleze
