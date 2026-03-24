'Če se želi United vrniti na pota stare slave, mora zamenjati Šeška'

Od slabega začetka svoje avanture pri Manchestru je Benjamin Šeško dodobra dvignil svojo formo in postal eno glavnih orožij rdečih vragov. Orožje, ki pa se ga strateg Uniteda Michael Carrick največ poslužuje s klopi. Slovenec je kljub omejeni minutaži v letu 2026 poskrbel za marsikatero točko 13-kratnih angleških prvakov. 23-letni Radečan se je seveda prikupil tribunam kultnega Old Trafforda, očitno pa bo moral za odobravanje nekaterih legend manchesterskega velikana še malo potruditi.

Michael Owen je dres rdečih vragov nosil ob koncu svoje bogate kariere in je z nepozabnim zadetkom v zadnjih minutah mestnega derbija proti Cityju zrežiral enega najbolj legendarnih trenutkov zadnje šampionske sezone Uniteda. Owen, ki je otoški javnosti znan po svojih necenzuriranih izjavah, ima o Šeškovih sposobnostih še vedno veliko dvomov: "Po mojem mnenju Šeško ni dolgotrajna rešitev za Manchester United. Je dober igralec, ki se bo še izboljšal in lahko veliko prispeva svoji ekipi, a mislim, da ne bi smel začenjati na najpomembnejših tekmah sezone."