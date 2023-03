"Ne delamo si utvar, zato tudi nismo postavili časovnih okvirjev, kdaj moramo nekaj doseči. Enostavno vlečemo voz v pravi smeri. Igralci napredujejo. Kar govorimo in obljubljamo, tudi izvajamo. Zagotovo želimo biti tekmovalni. To je šport in na tak način je potrebno razmišljati. Nismo pa pod nikakršnim pritiskom. Ekipa je že pokazala nekaj odličnih predstav. Fantje trkajo na vrata reprezentance, kar pomeni, da smo vidni," je o stanju in pričakovanjih svojega moštva dejal nekdanji trener Maribora, Celja in Rijeke.

Domžale so spomladanski del ligaškega tekmovanja začeli s težkim (4:0) porazom proti Taboru, od takrat pa so se Domžalčani z dvema zmagama in neodločenima izidoma povzpeli na četrto mesto. Za drugim Mariborom zaostajajo zgolj štiri točke. Motivacije jim torej ne bo manjkalo. Trener Simon Rožman je previden kljub vse boljšim rezultatom v ligi. V pokalnem tekmovanju so med tednom Domžalčani izgubili 2:0 proti Kopru.

Nato je spregovoril tudi o nedvomno najboljši nogometni ekipi v državi: "Če smo pošteni, Olimpija letos igra v svoji ligi. So izredno uspešni. Imajo 17 točk prednosti, kar vse pove o njihovi kvaliteti. Mi imamo svojo računico. Daleč od tega, da se že pred dvobojem predajamo. Glavni cilj vsake tekme je, da na igrišču izgledamo maksimalno in če bomo to dosegli, ne glede na končni rezultat, smo zagotovo lahko zadovoljni."

Trener Olimpije Albert Riera se zaveda, da visoka prednost in dobra forma poleg samozavesti lahko povzročita tudi površnost, saj se zdi zmaga Ljubljančanov na vsaki tekmi že skoraj samoumevna. "Pripravili se bomo na tekmo, ki mislim, da bo težka. Kljub temu, da so prvo tekmo proti Taboru izgubili, so Domžalčani dokazali, da so dobra ekipa. Pokazali so konsistenco in težko jih bo premagati. Poskusili bomo streti njihovo obrambo in igrati tako, kot znamo."