'Če te Ronaldo povabi na večerjo, samo reci ne, on je stroj'

Patrice Evra je pred časom delil izkušnjo obeda, ki jo je imel s portugalskim superzvezdnikom Cristianom Ronaldom. In zdi se, da je slednja še precej aktualna, saj so jo pograbili številni svetovni zvezdniki. Ni kaj, Ronaldo je pač Ronaldo. In nova diete, ki je na vidiku, in ki bi mu lahko omogočila nastopanje na domačem svetovnem prvenstvu leta 2030, bi lahko le še osiromašila že tako precej žalosten kulinarični svet bogatega Portugalca. "Kot oseba je tako velikodušen, prijazen, tega obraza ljudje ne vidijo. Vendar je rojen zmagovalec, je odvisen," pove Francoz.

Cristiano Ronaldo FOTO: X - icon-expand

Nekdanji napadalec Manchester Uniteda Patrice Evra je za medije že pred časom spregovoril o prigodi, ki se mu je pripetila z nekdanjim soigralcem pri tem klubu Cristianom Ronaldom. Da je Portugalec visoko motiviran in se drži strogih načel, ki se tičejo fizičnega in psihičnega počutja, je že dolgo znano in vse skupaj se razumljivo pozna tudi v njegovem vsakdanjem življenju. 121 tekem, ki sta jih skupaj odigrala v dresu Rdečih vragov zagotovo niso mačji kašelj, kar pomeni, da se med seboj dobro poznata. "Vsakemu bom svetoval povsem isto – ko te Cristiano povabi na kosilo, samo reci ne," je bil jasen Francoz. "Ne zgolj zaradi same hrane, ampak tam se počutiš, kot da si na treningu. Prosil me je, naj pridem po končanem treningu, bil sem že precej utrujen. Na mizi pa le solata in navaden bel piščanec, poleg pa navadna voda, brez kakršnihkoli sokov," še potoži.

"Začeli smo jesti ob misli, da bo za tem na mizo prišlo še veliko dobrega mesa. Toda nič, kosilo smo zaključili in se po tem takoj začeli igrati z žogo. Ravnokar smo končali z jedjo, on pa bi želel že lažje trenirati, potem je želel v bazen, pa jacuzzi in še savno za tem," še pripomni. "Za tem sem ga vprašal, zakaj smo sploh tukaj, ali imamo morda jutri tekmo? Ravno zaradi takšne izkušnje vsakomur priporočam, da se povabilu ne odzove. On je stroj, nikoli zares noče nehati trenirati. Lahko rečem le, da si zasluži točno vse, kar ima, saj je za vse skupaj zelo trdo garal." Strog režim se Portugalcu zagotovo zelo obrestuje, saj je pri svojih ne ravno rosnih 39 letih, še vedno zelo daleč od misli do upokojitve. Vsaj zdi se tako. Pred kratkim je še en njegov bivši soigralec z Otoka Nani dejal, da bo Ronaldo zastopal svojo državo na svetovnem prvenstvu leta 2030, ki ga bodo gostile ravno Španija in Portugalska ter Maroko. Nogometaš naj bi začel posebno dieto, ki bi mu omogočila dovoljšnjo fizično pripravljenost. Ne glede na vse je do takrat še pet let, v tem času pa se lahko marsikaj tudi spremeni. Morda je bolje najprej pogledovati proti svetovnemu prvenstvu leta 2026, ki pa se ne zdi tako daleč, toda kaj se bo dejansko zgodilo ... Portugalec trenutno igra za savdskoarabski klub Al Nassr.

