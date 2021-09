Ženska članska reprezentanca je v izdihljajih tekme 2. kroga kvalifikacij za SP 2023 doživela tesen poraz proti Franciji, 5. ekipi na Fifini lestvici. V Fazaneriji je bilo 2:3 za goste, za Slovenijo sta zadeli Lara Prašnikar in Mateja Zver. Varovanke selektorja Boruta Jarca kvalifikacije nadaljujejo 22. 10. z domačo tekmo proti ekipi Walesa, ki ga bodo gostile v Lendavi. Temu sledi še gostovanje v Grčiji (26. 10.). "Ko ekipa tako v prejšnjih kvalifikacijah proti Nizozemski kot danes proti Franciji odigra tako kvalitetno in si danes za nameček ustvari še toliko 100-odstotnih priložnosti, potem ti težko pade tale poraz. Čeprav je jasno, da Francija ni zastonj 5. ekipa na svetu. Ampak bom rekel takole: če teh deklet ni poljubil kanček športne sreče do sedaj, naj se to zgodi v nadaljevanju kvalifikacij," za spletno stran NZS pravi slovenski selektor Borut Jarc. "Gol na koncu nas je podrl. Minuto do konca nismo uspele izbiti žoge ven iz kazenskega prostora. Kaj naj rečem? Žalostna sem. Razlika v kvaliteti je bila vidna, potegnile smo se nazaj, ob tem pa imele protinapade in si ustvarile še nekaj priložnosti, ki pa jih nismo izkoristile," je nadaljevala Lara Prašnikar.