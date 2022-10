'Če želimo napredovati, si novega spodrsljaja ne smemo privoščiti'

"Matematika je v tem trenutku zelo preprosta: Če želimo razmišljati o napredovanju v izločilne boje Lige prvakov, za nas štejejo zgolj tri točke. Čeprav je naša predtekmovalna skupina daleč najzahtevnejša, pa to ni izgovor za napake, ki smo si jih privoščili na uvodnih treh obračunih skupinskega dela tekmovanja. Tako v dvoboju z Bayernom kot tudi z Interjem bi lahko bil končni izid povsem drugačen. Zdaj smo v zelo zahtevnem položaju, ko si novega spodrsljaja enostavno ne smemo privoščiti," je jasen nekdanji izjemni vezist, danes pa odličen strokovnjak, ki se zaveda, da bi morebiten izpad iz nadaljnjega tekmovanja pomenil veliko razočaranje za privržence Barcelone.

Strateg katalonskega ponosa Xavi Hernandez je že pozabil na minimalen poraz v prvem dvoboju z milanskimi modro-črnimi pred tednom dni in se s sodelavci iz strokovnega vodstva že ozrl k jutrišnjemu povratnemu dvoboju v skupini C Lige prvakov, ko bo za trenutno vodilno moštvo španskega državnega prvenstva vlogo igrala zgolj zmaga.

Nogometaši Barcelone so na prvem medsebojnem obračunu pred tednom dni morali priznati premoč milanskemu Interju (0:1).

"Sami smo se spravili v ta položaj, zdaj pa je na igralcih, da pokažejo, iz kakšnega testa so. Sam še vedno verjamem v naše napredovanje v izločilne boje, toda v naslednjih nekaj tednih potrebujemo tri zmage. Drugega nam ne preostane," poudarja 42-letnik, ki je zadovoljen predvsem z igrami v španskem prvenstvu. "Trenutno stanje na lestvici je najlepše mogoče izhodišče pred el clasicom. Oboji smo izenačeni po točkah in komaj čakamo, da se znova pomerimo z madridskim Realom. A pred tem nas čaka zelo pomemben obračun v Ligi prvakov, to je zdaj naša prioriteta," še dodaja Xavi Hernandez.

Tudi prvi strelec moštva Robert Lewandowski je prepričan, da je Barcelona zmožna osvojiti vseh devet točk, kolikor jih je na razpolago do konca rednega dela Lige prvakov, za napredovanje v osmino finala. "Če nam v ključnih trenutkih ne bi popustila zbranost, bi se tekmi proti Bayernu in Interju končali v našo korist. Tako pa ostaja precej grenkega priokusa, saj si glede na prikazano na omenjenih tekmah poraza zagotovo nismo zaslužili. A tako pač je v nogometu, ko ne izkoristiš svojih priložnosti, na drugi strani pa z napakami dovoliš, da te nasprotnik kaznuje."