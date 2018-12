'S pavšalnimi ocenami, da smo zanič, se ne strinjam. Manjka nam več pripadnosti'

"Nogomet je religija, le da mi menjamo bogove vsakih deset let. Navijači po svetu so popolnoma predani. Nas je več kot vsake druge verske skupnosti," je malce v šaljivem tonu dejal Aleksander Čeferin in se v resnejšem slogu posvetil vprašanju o evropski ligi 2, ki so jo pred dnevi potrdili v Dublinu in ki bo zaživela leta 2021. "To tekmovanje smo uvedli tudi na željo nogometnih klubov iz manjših držav, ki so si želeli več evropskih tekem. To je zanimiva sprememba, ki bo všeč predvsem manjšim državam," je dejal Čeferin in glede kritik odgovoril: "Ob vsaki spremembi je nekdo nezadovoljen. Za več klubov in nogometašev pa bo to bolje. Tudi za slovenske klube to velja." Sicer pa je še enkrat ošvrknil tudi (španske) politike, ki so nenazadnje sami brez vednosti nacionalnih nogometnih zvez javno razkrili idejo o skupno špansko-portugalsko-maroški kandidaturi za SP 2030. "Dobro bi bilo politikom povedati, da oni ne morejo kandidirati za turnirje. To zlorabljajo v politične namene," meni Čeferin in dodaja: "Nimam nič proti temu, da politiki pridejo gledat tekmo. A na Uefi ne dovolim, da bi politiki podeljevali kakršne koli nagrade. To se mi ne zdi prav. Nogometaši so v središču pozornosti. Je pa res, da sem se pred vsakim finalom lige prvakov moral skorajda prerekati z visokimi državniki, ki so si želeli podeliti medalje."